VfB zieht in Runde drei ein
Drei Doppelpacks beim Wissener Sieg gegen Weitefeld
Der schwer zu bespielende Platz in Friedewald sorgte sowohl beim VfB Wissen (in Weiß) als auch bei der SG Weitefeld (in Blau) fü
Der schwer zu bespielende Platz in Friedewald sorgte sowohl beim VfB Wissen (in Weiß) als auch bei der SG Weitefeld (in Blau) für Probleme.
Manfred Böhmer/balu

Zwei Mal Felix Arndt, zwei Mal Til Cordes und zwei Mal Sascha Cichowlas. Beim 4:2-Sieg des VfB Wissen gegen die SG Weitefeld trafen alle Torschützen doppelt. Nach einer dominanten Leistung zieht der VfB in Runde drei ein.

Lesezeit 2 Minuten
Der VfB Wissen hat sich vor fast 500 Zuschauern im Lokalduell in Friedewald gegen die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/N./M./N. durchgesetzt und steht in der dritten Runde des Rheinlandpokals. Nach einer überlegen geführten Partie setzte sich der Rheinlandligaabsteiger beim Bezirksligaaufsteiger verdientermaßen mit 4:2 (2:1)-Toren durch.
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