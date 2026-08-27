Zwei Mal Felix Arndt, zwei Mal Til Cordes und zwei Mal Sascha Cichowlas. Beim 4:2-Sieg des VfB Wissen gegen die SG Weitefeld trafen alle Torschützen doppelt. Nach einer dominanten Leistung zieht der VfB in Runde drei ein.
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Der VfB Wissen hat sich vor fast 500 Zuschauern im Lokalduell in Friedewald gegen die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/N./M./N. durchgesetzt und steht in der dritten Runde des Rheinlandpokals. Nach einer überlegen geführten Partie setzte sich der Rheinlandligaabsteiger beim Bezirksligaaufsteiger verdientermaßen mit 4:2 (2:1)-Toren durch.