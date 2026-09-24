Kreispokal 1 und 2 „Doppelsieger“ SG Bremm und SG Uhler/Kastellaun Michael Bongard 24.09.2026, 08:50 Uhr

i Die SG Biebertal/Unterkülztal um 1:1-Torschütze und Spielertrainer Sandro Hoffmann (in Schwarz) behielt auf dem Neuerkircher Hartplatz den besseren Durchblick und schlug im Achtelfinale des Kreispokals 1 den B-Staffel-9-Kontrahenten SG Sohren/Büchenbeuren (von links mit Alex Römer und Cansin Yildirim) durch ein spätes Tor von Michael Mayer mit 2:1. Christian Kiefer

Da war einiges los im Achtelfinale im Kreispokal 1 und 2 Hunsrück/Mosel: Gleich drei Partien gingen in die Verlängerung, auch ansonsten ging es in fast allen Begegnungen ganz eng zu.

Im Fußball-Kreispokal 1 und 2 Hunsrück/Mosel ist es am Dienstag und Mittwoch im Achtelfinale ordentlich zur Sache gegangen: Hart umkämpfte Begegnungen prägten das Geschehen. Sieben Teams im Kreispokal 1 (für A- und B-Klässler) und vier Mannschaften im Kreispokal 2 (für C-Klässler) buchten das Ticket für das Viertelfinale am 28.







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