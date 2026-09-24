Da war einiges los im Achtelfinale im Kreispokal 1 und 2 Hunsrück/Mosel: Gleich drei Partien gingen in die Verlängerung, auch ansonsten ging es in fast allen Begegnungen ganz eng zu.
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Im Fußball-Kreispokal 1 und 2 Hunsrück/Mosel ist es am Dienstag und Mittwoch im Achtelfinale ordentlich zur Sache gegangen: Hart umkämpfte Begegnungen prägten das Geschehen. Sieben Teams im Kreispokal 1 (für A- und B-Klässler) und vier Mannschaften im Kreispokal 2 (für C-Klässler) buchten das Ticket für das Viertelfinale am 28.