Kreispokalsieg in Westerburg Doppelpacker Schumann schießt Alpenrod ins Halbfinale Marco Rosbach 01.03.2026, 12:07 Uhr

Mit zwei Treffern war Jannik Schumann (links) der Schlüsselspieler in Reihen der SG Alpenrod. Hier ist er vor den Westerburgern (von links) Michel Heinen, Jonas Lachmann und Justin Oschewsky am Ball.

Das Halbfinale im Kreispokal A/B Ww/Sieg ist komplett: Als letztes Team zog die SG Alpenrod in die Runde der letzten Vier ein. Doch Gegner SG Westerburg II setzte sich eine Woche vor den ersten Punktspielen gut zur Wehr.

Nach der SG Wallmenroth, den Spfr Schönstein und dem SV Niederfischbach, die ihre Viertelfinalpartien bereits im Herbst gewonnen haben, hat sich jetzt die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau als vierte und letzte Mannschaft ihr Halbfinalticket im Fußball-Kreispokal der A- und B-Ligisten aus dem Kreis Westerwald/Sieg gesichert.







