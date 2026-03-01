Das Halbfinale im Kreispokal A/B Ww/Sieg ist komplett: Als letztes Team zog die SG Alpenrod in die Runde der letzten Vier ein. Doch Gegner SG Westerburg II setzte sich eine Woche vor den ersten Punktspielen gut zur Wehr.
Lesezeit 1 Minute
Nach der SG Wallmenroth, den Spfr Schönstein und dem SV Niederfischbach, die ihre Viertelfinalpartien bereits im Herbst gewonnen haben, hat sich jetzt die SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau als vierte und letzte Mannschaft ihr Halbfinalticket im Fußball-Kreispokal der A- und B-Ligisten aus dem Kreis Westerwald/Sieg gesichert.