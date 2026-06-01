Der Favorit wankte, aber er fiel nicht. Mit Glück und Geschick überstand die effektive SG Winden/Nassau II die Schlussoffensive der SG Birlenbach/Schönborn II und durfte dann in Bornich euphorisch den Gewinn des Kreispokals der Ligen C feiern.
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Dank effektiverer Chancenverwertung und einer Portion Glück in der Endphase hat die SG Winden/Nassau II das Kreispokal-Endspiel der C-Ligisten gegen die SG Birlenbach/Schönborn II mit 3:2 (2:0) für sich entschieden.
„Wir hätten Nassau in die Verlängerung kriegen müssen.