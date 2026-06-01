Fußball-Kreispokal C
Doppelpack: Martin Moska wird zu Windens Pokal-Held
Birlenbachs Routinier Matthias Arnolds kommt hier zum Abschluss. Seine SG-Reserve drängte am Ende zwar vehement auf den Ausgleic
Birlenbachs Routinier Matthias Arnolds kommt hier zum Abschluss. Seine SG-Reserve drängte am Ende zwar vehement auf den Ausgleich, doch die Schlussoffensive des Neunten der C7 gegen den Vierten der C8 brachte nikvhts Zählbares mehr ein.
René Weiss

Der Favorit wankte, aber er fiel nicht. Mit Glück und Geschick überstand die effektive SG Winden/Nassau II die Schlussoffensive der SG Birlenbach/Schönborn II und durfte dann in Bornich euphorisch den Gewinn des Kreispokals der Ligen C feiern.

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Dank effektiverer Chancenverwertung und einer Portion Glück in der Endphase hat die SG Winden/Nassau II das Kreispokal-Endspiel der C-Ligisten gegen die SG Birlenbach/Schönborn II mit 3:2 (2:0) für sich entschieden.
„Wir hätten Nassau in die Verlängerung kriegen müssen.

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