Trauer um Koblenzer Dirk Laux war viele Jahre eng mit der TuS verbunden Stefan Lebert 29.10.2026, 15:57 Uhr

i Dirk Laux im Jahr 2016, damals trainierte er die zweite Mannschaft der TuS Koblenz in der Rheinlandliga. Andreas Walz

Trauer um Dirk Laux: Der leidenschaftliche Fußballer und Trainer, der 91 Oberligaspiele bestritt, prägte Generationen bei der TuS Koblenz. Nun ist er im Alter von 55 Jahren nach schwerer Krankheit verstorben.

Wer den Sport ernst genommen hat, war mit ihm immer auf einer Wellenlänge. Vor allem der Fußball war seine Leidenschaft. Dirk Laux war Sportler durch und durch, absolvierte 91 Oberligaspiele, war Trainer, Nachwuchskoordinator und Vorstandsmitglied bei der TuS Koblenz und zuletzt, in der Saison 2019/20, Trainer beim FC Horchheim.







Artikel teilen

Artikel teilen