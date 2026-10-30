Ein fantastischer Mensch, ein Trainer aus Leidenschaft und jemand, der für den Koblenzer Fußball viel getan hat – der frühe Tod von Dirk Laux macht traurig und betroffen.
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Der Tod von Dirk Laux hat auch bei den Fußballern in der Region tiefe Betroffenheit ausgelöst, vor allem bei der TuS Koblenz, für die Dirk Laux in der Oberliga spielte, bei der er über mehrere Jahre lang Trainer der U17, der U19 und der zweiten Mannschaft in der Rheinlandliga sowie Jugendkoordinator und später auch Vorstandsmitglied gewesen war.