SC Idar mit starkem Team Die Stadtmeisterschaft ist klein, aber fein 09.01.2025, 14:30 Uhr

i Im vergangenen Jahr jubelte der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein. Ab Samstag muss die Mannschaft von Trainer Eugen Karpunov ihren Titel bei der Idar-OIersteiner Hallenfußball-Stadtmeisterschaft verteidigen. Michael Greber

Sechs Mannschaften nehmen nur an der Idar-Obersteiner Hallenfußballmeisterschaft teil, doch ein Oberligist, zwei Bezirksligisten, der A-Klasse-Tabellenführer, ein weiterer A-Klassist sowie ein ambitionierter B-Klässler bürgen für Qualität.

Stark geschrumpft ist die Hallenfußballmeisterschaft der Stadt Idar-Oberstein. Nur noch sechs Mannschaften nehmen an der Vorrunde, die am Samstag um 14 Uhr in der Sporthalle Bein in Weierbach angepfiffen wird, teil. Vier von ihnen qualifizieren sich für das Endturnier eine Woche später an gleicher Stätte.

