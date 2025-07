Am Mittwoch, 9. Juli, können die ersten Tickets für die DFB-Pokal-Partie zwischen dem FV Engers und Bundesligist Eintracht Frankfurt am Sonntag, 17. August (13 Uhr), erworben werden. Doch weil die Kapazität begrenzt ist, gibt es klare Regeln.

Beim Benefizturnier für den abgebrannten Lokschuppen startet der FV Engers am kommenden Mittwoch, 9. Juli, ab 17.30 Uhr den regionalen Vorverkauf für das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt. Der Verein passt dabei die Rahmenbedingungen noch einmal leicht an und reagiert damit auf das riesige Interesse an diesem Spiel: So werden pro zahlendem Besucher des Turniers maximal zwei (Stehplatz-)Karten zum Preis von je 15 Euro verkauft. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber haben das Anrecht, bis zu fünf Eintrittskarten zu erwerben.

Wie sich bei der Vorstands- und Helfersitzung noch einmal zeigte, sind die Vertreter des Vereins mit Anfragen auf den unterschiedlichsten Wegen überhäuft worden, sodass am Mittwoch mit großem Andrang zu rechnen ist. „Leider hat das Stadion in Koblenz nur begrenzte Kapazitäten. Wir wollen die Karten, die wir haben, möglichst fair verkaufen, und dabei natürlich vorrangig an unsere treuen Anhänger in der Region denken“, so Vorsitzender Martin Hahn.