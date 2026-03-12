Klare Niederlage gegen Trier Der Traum vom Finale ist ausgeträumt beim FV Engers Stefan Kieffer 12.03.2026, 06:20 Uhr

i Enttäschung auf der Engerser Bank: Für Stürmer Nils Wambach (Zweiter von links) und sein Team ist im Rheinlandpokal-Viertelfinale Schluss. Gegen Regionalligist Eintracht Trier verlor die Mannschaft von Julian Feit deutlich mit 1:4. Jörg Niebergall

Der FV Engers ist raus aus dem Rheinlandpokal. Im Viertelfinale war für den Oberligisten Schluss, denn dieses Mal war Eintracht Trier eine Nummer zu groß für die Elf vom Wasserturm, gewann verdient mit 4:1.

Das vierte Rheinlandpokalwunder am Wasserturm ist ausgeblieben. Nach drei Außenseitersiegen zwischen 2019 und 2025 gegen Eintracht Trier musste sich der Fußball-Oberligist FV Engers dem Regionalligisten diesmal mit 1:4 (0:2) beugen. Vor der stattlichen Kulisse von 1250 Zuschauern, davon mindestens ein Drittel aus Trier, setzte sich verdientermaßen die individuelle und mannschaftliche Klasse des Viertligisten durch.







