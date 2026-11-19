Kreispokal Eifel Der SV Ulmen peilt das Halbfinale an Michael Bongard 19.11.2026, 10:44 Uhr

i Symbolbild dpa

Der SV Ulmen peilt im Kreispokal Eifel das Halbfinale an, allerdings steht dem B-Klässler in der Runde der letzten Acht eine schwere Aufgabe ins Haus.

Am Sonntag steht das Viertelfinale im Fußball-Kreispokal Eifel (für A- und B-Klässler) an: Der SV Ulmen (Tabellensechster der B Staffel 13) hat um 15 Uhr Heimrecht gegen die SG Utscheid, die in der A Staffel 8 auf dem zweiten Tabellenplatz steht.Seit 2004 machen die DJK Utscheid und der FC Mettendorf/Lahr gemeinsame Sache, die SG verpasste es zum Jahresabschluss in der A Staffel 8 näher an Spitzenreiter SG Preist heranzurücken.







Artikel teilen

Artikel teilen