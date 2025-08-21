Der SV Laubach steht in der dritten Runde des Rheinlandpokals. Schwer machte es ihm der Bezirksligist SV Niederemmel nur in der Anfangsphase. Aber auch da schon war es eine souveräne Vorstellung des Rheinlandligisten.

Souveräne Geschichte: Rheinlandligist SV Laubach ist mit einem glatten 4:1 (3:0) beim West-Bezirksliga-Aufsteiger SV Niederemmel vor 140 Zuschauern in die dritte Runde des Fußball-Rheinlandpokals eingezogen. Da zur Pause schon alles soweit in trockenen Tüchern war, konnte Laubachs Coach Tobias Jakobs auch die Belastung schon mit Blick auf das Liga-Spiel am Samstag um 17 Uhr beim VfB Wissen verteilen.

„Es war das erwartete Spiel“, sagte Jakobs, der die Lage der Niederemmeler Anlage in den Weinbergen als sehr schön empfand, allerdings die Partie auf einem recht „alten Kunstrasen“ als nicht einfach einstufte, zumal auch das Spielgerät gewöhnungsbedürftig war und von Jakobs als eine „Art Gummiball“. Die Gastgeber hatten zudem, wie man es so macht als unterklassiges Team, tief gestanden und auf Konter gelauert: „Da mussten wir erst mal durchkommen, aber wir haben das insgesamt souverän gemacht und gar keine typische Pokal-Stimmung aufkommen lassen.“

Christof bricht mit dem 1:0 den Bann

Neuzugang Lucas Christof brach den Bann nach 31 Minuten mit einem schönen Schuss aus 16 Metern in den Winkel, Julian Schmitz legte nur sechs Minuten später nach einem Konter das 2:0 nach – und als Ole Conrad nach einer kurz ausgeführten Ecke über Norbert Loch und Christof per Kopf traf in der 41. Minute, war das Spiel im Grunde schon durch. Eine knifflige Situation hatte Laubach in der ersten Hälfte zu überstehen, als es noch 0:0 stand. Jakobs beschrieb die Szene so: „Wir waren weit aufgerückt, unser Torwart hat dann nach einem langen Ball den Niederemmeler außerhalb des Sechzehners gefoult, aber Fabi Windheuser war noch dabei, sodass es auch keine Notbremse war.“ Im Tor stand der junge Manuel Kees (17), der die Rheinlandpokalspiele laut Jakobs alle bekommen wird, egal, wie weit der SVL kommt. Kees war einer von fünf Neuen in der Startelf gegenüber dem bitteren 1:3 vom Sonntag gegen Eintracht Trier II. „Manuel hat seine Sache gut gemacht“, lobte sein Coach.

Zur Pause kamen dann die nach Verletzung wieder fitten Lukas Mey und Luca Münnich, auch für deren Spielpraxis dafür war es gut, dass die Partie entschieden war. Niederemmels Gegentreffer durch Maxim Swoboda nach einer schönen Ballstaffette (75.) war nur ein Schönheitsfehler, den Daniel Kossmann mit einem 25-Meter-Schuss in den Winkel zum 4:1-Endstand wieder reparierte. Laubach steht somit bereits in Runde drei, zusammen mit dem SV Föhren (A Staffel 7), der den Mitte-Bezirksligisten TuS Ahbach mit 5:1 düpierte. Alle anderen Partien finden kommende Woche am Dienstag und Mittwoch statt, fünf Spiele wurden in den September verschoben. Laubach hatte sein Spiel vorgezogen, da Jakobs kommende Woche nicht da gewesen wäre. Dem SV Niederemmel, dem drei Akteure fehlten, um Coach Sascha Kohr hatte zugestimmt – und war auch in dieser Hinsicht ein angenehmer Gastgeber.

Laubach: Kees – Krenn, Windheuser, Schuwerack (61. Röser), Fritz, Loch (61. Münnich), Michels (61. Keller), Kossmann, Christof (46. Mey), Conrad (46. Jo. Gorges), Schmitz.