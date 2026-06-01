Endspiel gegen Puderbach Der SSV Boppard greift nach dem Ü32-Rheinlandpokal Michael Bongard 01.06.2026, 10:57 Uhr

i Die Alten Herren des SSV Boppard wollen das erste Mal den Ü32-Rheinlandpokal gewinnen: Am Dienstag (19.45 Uhr) trifft der SSV im „Finale dahoam“ auf die SG Puderbach. Volker Icks

SSV Boppard gegen SG Puderbach – so lautet am Dienstag (19.45 Uhr) im Bomag-Stadion in Buchenau die Finalpaarung im Ü32-Rheinlandpokal, der mittlerweile zu einer großen Nummer geworden ist. 56 Teams nahmen in dieser Saison an dem AH-Wettbewerb teil.

Das Endspiel um den Ü32-Rheinlandpokal findet am Dienstag (19.45 Uhr) im Bomag-Stadion in Boppard-Buchenau statt: Die Altherrenfußballer des SSV Boppard haben im Finale Heimrecht gegen die SG Puderbach aus dem Kreis Neuwied.Der Ü32-Rheinlandpokal ist zu einer großen Nummer geworden, 56 Mannschaften nahmen in dieser Saison daran teil: Der SSV Boppard musste fünf Hürden überspringen, um ins Endspiel gegen Puderbach einzuziehen.







Artikel teilen

Artikel teilen