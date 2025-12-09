Der SC Weiler erhält den Zuschlag für den Endspieltag 

Auf dem Rasenplatz des SC Weiler finden am 30. Mai die Endspiele im Kreispokal 1 und 2 Hunsrück/Mosel statt.
Der Vorstand des Fußballkreises Hunsrück/Mosel hat entschieden: Der Kreispokalendspieltag am 30. Mai wird auf dem Rasenplatz des SC Weiler auf der Rheinhöhe ausgetragen.Die „Himmelsrichtung“ der Austragungsorte der Finalspiele im Kreispokal 1 (A- und B-Klasse) sowie im Kreispokal 2 (C-Klasse) ändert sich alljährlich, diesmal konnten sich Vereine aus dem nördlichen Gebiet des Fußballkreises bewerben.