Kreispokal Hunsrück/Mosel Der SC Weiler erhält den Zuschlag für den Endspieltag Michael Bongard 09.12.2025, 11:36 Uhr

i Auf dem schönen Sportgelände des SC Weiler findet am 30. Mai der Pokalendspieltag des Fußballkreises Hunsrück/Mosel statt. SC Weiler

Auf dem Rasenplatz des SC Weiler finden am 30. Mai die Endspiele im Kreispokal 1 und 2 Hunsrück/Mosel statt.

Der Vorstand des Fußballkreises Hunsrück/Mosel hat entschieden: Der Kreispokalendspieltag am 30. Mai wird auf dem Rasenplatz des SC Weiler auf der Rheinhöhe ausgetragen.Die „Himmelsrichtung“ der Austragungsorte der Finalspiele im Kreispokal 1 (A- und B-Klasse) sowie im Kreispokal 2 (C-Klasse) ändert sich alljährlich, diesmal konnten sich Vereine aus dem nördlichen Gebiet des Fußballkreises bewerben.







