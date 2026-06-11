Fußballerische Familienbande Der Papa als Vorbild: Bernds holen zusammen den Pott Olaf Paare 11.06.2026, 19:46 Uhr

i Mit Pott und Siegerbier: Nikola Bernd (links) und sein Vater Mirko feiern in Weiler den Gewinn des Kreispokals. Masha Bernd

Die Nicolays und Stracks sorgen in Idar-Oberstein für Aufsehen, doch auch im Hunsrücker Fußball gibt es eine Familienbande: Vater und Sohn Bernd sackten sogar gemeinsam den Kreispokal ein.

Fußball und Familie – diese Begriffe werden gerne benutzt, wenn es um erfolgreiche Vereine mit großem Wohlfühlcharakter geht. Fußball und Familie – das leben aber auch die Bernds aus Hausbay aus vollem Herzen. Vater Mirko und Sohn Nikola schafften nun sogar etwas ganz Besonderes: Sie holten im Trikot der vereinsübergreifenden SG Hausbay-Pfalzfeld/Braunshorn/Ehrbachtal II gemeinsam Blechernes, den C-Klassen-Kreispokal im Fußballkreis ...







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