FKM Hunsrück/Mosel
Der erste Kreismeister heißt Hunsrück-Mittelrhein II
Durch den 3:1-Sieg im letzten Spiel der B-Jugend-Endrunde in Sohren gegen den FC Emmelshausen-Karbach (graue Trikots) schoss sich die JSG Loreleyblick Damscheid noch auf Platz zwei und damit zum Masters am 7. Februar in Kirchberg. Kreismeister mit makelloser Bilanz wurde die JSG Hunsrück-Mittelrhein II.
B&P Schmitt

Im Hunsrück/Mosel-Bereich werden Ende Januar traditionell die Futsal-Kreismeister beim Nachwuchs ermittelt. Bei den B-Junioren steht mit der JSG Hunsrück-Mittelrhein II der Champion schon fest.

Der erste Kreismeister bei den Futsalmeisterschaften Hunsrück/Mosel (FKM) steht fest: Bei den B-Junioren gewann die JSG Hunsrück-Mittelrhein II den Titel. Am Wochenende stehen für die C-, D- und E-Junioren die Endrundenturniere an.

B-Junioren

In dem Jahrgang gab es keine Vorrunde, da nur sechs Teams gemeldet hatten.

