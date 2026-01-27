FKM Hunsrück/Mosel Der erste Kreismeister heißt Hunsrück-Mittelrhein II Michael Bongard 27.01.2026, 13:13 Uhr

i Durch den 3:1-Sieg im letzten Spiel der B-Jugend-Endrunde in Sohren gegen den FC Emmelshausen-Karbach (graue Trikots) schoss sich die JSG Loreleyblick Damscheid noch auf Platz zwei und damit zum Masters am 7. Februar in Kirchberg. Kreismeister mit makelloser Bilanz wurde die JSG Hunsrück-Mittelrhein II. B&P Schmitt

Im Hunsrück/Mosel-Bereich werden Ende Januar traditionell die Futsal-Kreismeister beim Nachwuchs ermittelt. Bei den B-Junioren steht mit der JSG Hunsrück-Mittelrhein II der Champion schon fest.

Der erste Kreismeister bei den Futsalmeisterschaften Hunsrück/Mosel (FKM) steht fest: Bei den B-Junioren gewann die JSG Hunsrück-Mittelrhein II den Titel. Am Wochenende stehen für die C-, D- und E-Junioren die Endrundenturniere an. B-Junioren In dem Jahrgang gab es keine Vorrunde, da nur sechs Teams gemeldet hatten.







