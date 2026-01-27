Im Hunsrück/Mosel-Bereich werden Ende Januar traditionell die Futsal-Kreismeister beim Nachwuchs ermittelt. Bei den B-Junioren steht mit der JSG Hunsrück-Mittelrhein II der Champion schon fest.
Der erste Kreismeister bei den Futsalmeisterschaften Hunsrück/Mosel (FKM) steht fest: Bei den B-Junioren gewann die JSG Hunsrück-Mittelrhein II den Titel. Am Wochenende stehen für die C-, D- und E-Junioren die Endrundenturniere an.
B-Junioren
In dem Jahrgang gab es keine Vorrunde, da nur sechs Teams gemeldet hatten.