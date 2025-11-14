Denguezlis Schuhe sind gepackt fürs Spiel in Wittlich

Sieben Rheinlandliga-Mannschaften haben schon versucht, in dieser Saison bei Rot-Weiss Wittlich zu gewinnen. Ohne Erfolg. Nicht einmal einen Punkt gab es. Nun darf sich der TuS Kirchberg versuchen. Der hat auswärts bislang zwei Zähler geholt.
Lesezeit 2 Minuten
Der TuS Kirchberg wartet weiter auf den ersten Auswärtssieg in dieser Saison in der Fußball-Rheinlandliga. Dass es ausgerechnet im letzten Auswärtsspiel der Hinrunde klappt, ist sehr unwahrscheinlich und mit dieser Umschreibung fast noch untertrieben.