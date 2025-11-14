Kirchberg hat Personalsorgen
Denguezlis Schuhe sind gepackt fürs Spiel in Wittlich
Gegen Ahrweiler (in Rot mit Tim Schirmer) verlor Kirchberg um Youngster Tim Fothen (links) zu Hause mit 0:2. Nun ist der TuS beim zweiten Top-Team der Liga zu Gast, am Sonntag geht es personell etwas gebeutelt nach Wittlich.
Sieben Rheinlandliga-Mannschaften haben schon versucht, in dieser Saison bei Rot-Weiss Wittlich zu gewinnen. Ohne Erfolg. Nicht einmal einen Punkt gab es. Nun darf sich der TuS Kirchberg versuchen. Der hat auswärts bislang zwei Zähler geholt. 

Der TuS Kirchberg wartet weiter auf den ersten Auswärtssieg in dieser Saison in der Fußball-Rheinlandliga. Dass es ausgerechnet im letzten Auswärtsspiel der Hinrunde klappt, ist sehr unwahrscheinlich und mit dieser Umschreibung fast noch untertrieben.

