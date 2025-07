In diesen Tagen standen oder stehen für die Fußball-Funktionäre in den Kreisligen die Spielplanbesprechungen auf dem Programm. Und bei den Tagungen kommen auch einige Neuerungen auf den Tisch, die spätestens am 10. August beim Meisterschaftsstart – und eine Woche davor in den Kreispokal-Wettbewerben – in Kraft treten.

Wiedereinwechseln: Auf dem Verbandstag in Simmern wurde die gravierendste Änderung beschlossen. Ab sofort dürfen auch in der A- und B-Klasse, wie seit Jahren in der C-Klasse praktiziert, Spieler wiedereingewechselt werden. Fünf Spieler dürfen eingetauscht werden, der Anzahl der Wechsel sind aber beliebig. Man kann also mehrmals „rein“ und „raus“. Wichtig in dem Zusammenhang: Das Wiedereinwechseln ist nun auch im Kreispokal erlaubt. Das war in dem Wettbewerb (auch im Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel für C-Klässler) bisher nicht erlaubt. Nun kann auch im Kreispokal hin- und hergewechselt werden. Im Rheinlandpokal gibt es das Wiedereinwechseln nicht, weil in dem Wettbewerb überkreisliche Mannschaften mitwirken: Ab der Bezirksliga aufwärts ist das „Hin“ und „Her“ weiter nicht möglich und die Wechsel wie im Profifußball auf fünf begrenzt.

Acht-Sekunden-Regel: Die neue Regel gilt für die „ganze Welt“. Der Torwart darf den Ball nur noch acht Sekunden in den Händen halten. Ab der dritten Sekunde leitet der Schiedsrichter gut sichtbar mit seinen Fingern einen „Fünf-Sekunden-Countdown“ ein. Hat der Torwart danach immer noch den Ball in den Händen, gibt es Eckball (und nicht wie früher indirekter Freistoß) für den Gegner. In vielen Testspielen kam die Regel schon zur Anwendung. Die Schiedsrichter sind angehalten, die Missachtung der Acht-Sekunden-Regel konsequent zu ahnden.

Gemischtes Spielen: Seit einem Jahr dürfen Frauen in der C-Klasse bei Männern mitspielen. Nun wurde der Bereich ausgeweitet, bis zur A-Klasse dürfen Frauen nun bei den Männern mitmischen beim „gemischten Spielen“. Im Kreis Hunsrück/Mosel hat noch keine Frau bei den Männern mitgewirkt, aber das könnte bald passieren.

Rahmenspielplan: Der Rahmenspielplan gilt verbandsweit, jeder Kreis muss sich daran halten. Das heißt auch, dass der letzte Spieltag Ende Mai 2026 auf Pfingsten fällt. Das sorgt doch für einiges Stöhnen bei manchen Mannschaften. Eine Lösung kann sein, dass der komplette letzte Spieltag vorverlegt wird: Die vom Kreis Hunsrück/Mosel geleiteten C Staffel 13 und 14 spielen nun am Donnerstag vor Pfingsten am 21. Mai ihren letzten Spieltag.

Termine Hallenturniere: Für den Kreis Hunsrück/Mosel gibt es Änderungen im Winter und damit beim Budenzauber. Die Futsal-Kreismeisterschaft (FKM) findet nun als Samstagabend-Veranstaltung vor Weihnachten am 13. Dezember statt. Das traditionelle Hallenmasters mit den überkreislichen Klubs wird am 17. Januar erstmals auch als Samstagabend-Veranstaltung – und erstmals nicht in Simmern – über die Bühne gehen. Die Halle bei der FKM und beim Masters wird gleich sein, infrage kommen Kastellaun, Sohren, Treis-Karden und Kaisersesch.