Video zum Pils-Cup Das war beim Hachenburger Budenzauber alles geboten Lukas Erbelding

Kevin Rühle 26.01.2026, 14:43 Uhr

i Die Eisbachtaler Sportfreunde und die SG Müschenbach/Hachenburg lieferten sich ein heißes Finale, das der Favorit 3:1 gewann. Kevin Rühle

Drei Tage lang herrschte in der Hachenburger Rundsporthalle Ausnahmezustand. Beim Pils-Cup spielten 40 Mannschaften um den begehrten Titel. Wir waren bei den Finalspielen und bei der anschließenden Siegerehrung mit der Videokamera ganz nah dran.

Der Hachenburger Pils-Cup ging in diesem Jahr an die Eisbachtaler Sportfreunde. Der Fußball-Oberligist bejubelte seinen Finalsieg gegen die SG Müschenbach/Hachenburg ausgelassen. Wir haben die Finalspiele und die Siegerehrung mit der Videokamera intensiv begleitet und dabei mehrere Interviews geführt.







