Kreispokal 1 und 2 Hu./Mosel Das Viertelfinale ist schon ausgelost 10.10.2025, 08:10 Uhr

i Marina Klonz vom Gasthaus Zur Post in Zilshausen zog die Paarungen im Viertelfinale des Kreispokals 1 und 2. Spielleiter Michael Melzer hat die Runde der letzten Acht auf den 1. März terminiert. Michael Melzer

Das Viertelfinale im Kreispokal 1 und 2 Hunsrück/Mosel findet erst in 2026 (am 1. März) statt, zudem stehen in beiden Wettbewerben zusammen noch fünf Achtelfinals an, trotzdem ist die Runde der letzten Acht schon ausgelost worden.

Eigentlich sollte das erst in der Winterpause passieren, aber am Donnerstag ist in Zilshausen im Gasthaus Zur Post im Rahmen der Vorstandssitzung des Fußballkreises Hunsrück/Mosel das Viertelfinale im Kreispokal 1 (für A- und B-Klässler) und 2 (für C-Klässler) schon ausgelost worden.







