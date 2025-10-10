Das Viertelfinale im Kreispokal 1 und 2 Hunsrück/Mosel findet erst in 2026 (am 1. März) statt, zudem stehen in beiden Wettbewerben zusammen noch fünf Achtelfinals an, trotzdem ist die Runde der letzten Acht schon ausgelost worden.
Lesezeit 1 Minute
Eigentlich sollte das erst in der Winterpause passieren, aber am Donnerstag ist in Zilshausen im Gasthaus Zur Post im Rahmen der Vorstandssitzung des Fußballkreises Hunsrück/Mosel das Viertelfinale im Kreispokal 1 (für A- und B-Klässler) und 2 (für C-Klässler) schon ausgelost worden.