Hallen-Klassiker mit 40 Teams Das Teilnehmerfeld für den Hachenburger Pils-Cup steht Marco Rosbach 23.10.2026, 09:24 Uhr

i Die Eisbachtaler Sportfreunde feierten in Januar den Turniersieg und sind auch beim Hachenburger Pils-Cup 2027 dabei. Der Titelverteidiger stellt eines von neun gesetzten Teams. Kevin Rühle

Noch rollt der Fußball im Freien. Doch eines der größten Hallenfußball-Spektakel der Region wirft seine Schatten voraus. Von 22. bis 24. Januar 2027 geht es an drei Tagen wieder um den Hachenburger Pils-Cup. Jetzt steht fest, welche Teams dabei sind.

Wer sich über Jahrzehnte den Ruf erarbeitet hat, ein echter Klassiker zu sein, der hat das gute Recht, an Bewährtem festzuhalten. Und so schicken Organisator Achim Hörter und Co. auch vom 22. bis 24. Januar 2027 wieder 40 Mannschaften in zehn Gruppen aufs Feld, damit diese an drei spektakulären Turniertagen den Sieger des Hachenburger Pils-Cups ausspielen.







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