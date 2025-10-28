Nach dem Finaleklat in diesem Jahr geht der Hallenfußball-Klassiker in der Hachenburger Rundsporthalle vom 23. bis 25. Januar 2026 in die nächste Runde. Diese 40 Mannschaften sind beim Hachenburger Pils-Cup dabei.
Das fiese Herbstwetter lässt viele Fußballer vielleicht jetzt schon vom Kick unterm Hallendach träumen. Für einen Vorgeschmack sorgt Achim Hörter, einer der Macher des Hachenburger Pils-Cups, der knapp drei Monate vor der nächsten Auflage des Hallenfußball-Klassikers in der Rundsporthalle den Vorhang lüftet und das Teilnehmerfeld der 2026er-Auflage präsentiert.