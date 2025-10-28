Von Oberliga bis Kreisliga C Das sind die Teilnehmer des Hachenburger Pils-Cups 2026 28.10.2025, 09:06 Uhr

i Die Vorfreude auf den Hachenburger Pils-Cup 2026 ist groß, nicht nur bei der SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis, die im Januar dieses Jahres nach einem denkwürdigen Finale jubelte (hier Maximilian Strauch und Fation Foniq). Thomas Jäger

Nach dem Finaleklat in diesem Jahr geht der Hallenfußball-Klassiker in der Hachenburger Rundsporthalle vom 23. bis 25. Januar 2026 in die nächste Runde. Diese 40 Mannschaften sind beim Hachenburger Pils-Cup dabei.

Das fiese Herbstwetter lässt viele Fußballer vielleicht jetzt schon vom Kick unterm Hallendach träumen. Für einen Vorgeschmack sorgt Achim Hörter, einer der Macher des Hachenburger Pils-Cups, der knapp drei Monate vor der nächsten Auflage des Hallenfußball-Klassikers in der Rundsporthalle den Vorhang lüftet und das Teilnehmerfeld der 2026er-Auflage präsentiert.







