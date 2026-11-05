Milan Sasic mit gutem Händchen Das sind die Gruppen für den Hachenburger Pils-Cup 2027 Jona Heck

Marco Rosbach 05.11.2026, 22:36 Uhr

i Hatten alles im Griff und bewiesen ein gutes Händchen: Wolfgang Hörter und Milan Sasic bescherten Pils-Cup-Macher Achim Hörter (rechts) spannende Gruppen für das Turnier im Januar. Jona Heck

Die Kartoffelsuppe, die es im Anschluss gereicht wird, gehört unbedingt dazu, wenn es im Vorfeld des Hachenburger Pils-Cup am Lostopf ans Eingemachte geht. Die Gruppeneinteilung für das Hallenfußball-Spektakel in der Rundsporthalle steht fest.

Noch rollt der Fußball im Freien. Doch eines der größten Hallenfußball-Spektakel der Region wirft seine Schatten immer deutlicher voraus. Von 22. bis 24. Januar 2027 geht es an drei Tagen wieder um den Hachenburger Pils-Cup. Jetzt steht nicht nur fest, welche Mannschaft dabei sind, sondern auch, wer gegen wen spielt.







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