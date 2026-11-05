Die Kartoffelsuppe, die es im Anschluss gereicht wird, gehört unbedingt dazu, wenn es im Vorfeld des Hachenburger Pils-Cup am Lostopf ans Eingemachte geht. Die Gruppeneinteilung für das Hallenfußball-Spektakel in der Rundsporthalle steht fest.
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Noch rollt der Fußball im Freien. Doch eines der größten Hallenfußball-Spektakel der Region wirft seine Schatten immer deutlicher voraus. Von 22. bis 24. Januar 2027 geht es an drei Tagen wieder um den Hachenburger Pils-Cup. Jetzt steht nicht nur fest, welche Mannschaft dabei sind, sondern auch, wer gegen wen spielt.