Dickenschied/Gemünden gegen Viertäler Oberwesel heißt es im Finale des Kreispokals 1 am 31. Mai in Biebern. Im Endspiel des Kreispokals 2 steht „Gastgeber“ Biebertal II. Der Finalgegner wird erst am 30. April ermittelt.

Mit zwei knappen 3:2-Heimsiegen haben B-Klässler Dickenschied/Gemünden und A-Klasse-Spitzenreiter Viertäler Oberwesel das Finale im Fußball-Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel am 31. Mai in Biebern gebucht. Im Kreispokal 2 hat Biebertal/Unterkülztal II am 31. Mai in Biebern ein „Finale dahoam“.

Kreispokal 1 (A- und B-Klasse)

SG Dickenschied/Gemünden – SG Nörtershausen/Udenhausen/Oppenhausen 3:2 (1:1). Rund 200 Zuschauer in Gemünden sahen einen packenden Pokalkampf zwischen dem B-Staffel-9-Dritten Dickenschied und dem A-Staffel-4-Schlusslicht Nörtershausen. Die Gäste waren lange besser im ersten Durchgang und gingen auch in Führung. „Darauf haben wir super reagiert und mit dem Pausenpfiff das 1:1 gemacht“, sagte Dickenschieds Trainer Michael Minke: „Dann waren wir drin in der Partie und haben verdient das 2:1 und 3:1 gemacht.“ Aber Nörtershausen steckte nach den Nackenschlägen nicht auf. Mit einem Foulelfmeter kam die Elf von Andreas Conrad noch zum Anschlusstreffer (90.+4). Schiedsrichter Gregor Loosen zeigte danach noch vier Minuten an. „Wir mussten noch richtig zittern, aber wir haben es über die Zeit gebracht“, jubelte Minke: „Eine famose Leistung, als B-Klässler ins Pokalfinale einzuziehen. Gegen Oberwesel sind wir im Endspiel natürlich klarer Außenseiter, aber wir werden in der Nähe in Biebern sicherlich große Unterstützung unserer Fans erfahren.“

Tore: 0:1 Philipp Porz (41.), 1:1 Niclas Pleitz (45.+1), 2:1 Niclas Kiefer (53.), 3:1 Enrico Brück (81.), 3:2 Sören Glesius (90.+4, Foulelfmeter).

SG Viertäler Oberwesel – SG Ober Kostenz/Kappel 3:2 (1:1). A-Klasse-Tabellenführer Oberwesel setzte sich vor 120 Zuschauern bei windigen Bedingungen in Winzberg knapp und nach zweimaligem Rückstand gegen den Ligakonkurrenten Ober Kostenz (Tabellenzehnter A 6) durch. „Wir wurden zweimal kalt erwischt“, sagte Oberwesels Spielertrainer Christoph Fahning zum 0:1 nach 59 Sekunden und dem 1:2 keine Minute nach dem Kabinengang. Aber Oberwesel kam immer relativ schnell zurück und zum Ausgleich – und dann in der 63. Minute nach einem Foul an Chris Jäckel per verwandeltem Strafstoß von Kevin Hochstein mit dem 3:2 zum Finaleinzug. Danach vergab Oberwesel beste Gelegenheiten zur Vorentscheidung und musste noch einmal zittern, als David Pauli an SGVO-Keeper Sebastian Koenig scheiterte. „Das war ein klassischer Abnutzungskampf bei schwierigen Bedingungen“, sagte Oberwesel Fahning. Gäste-Spielertrainer André Spengler hätte gerne ein Final-Derby am 31. Mai in Biebern gegen Dickenschied gehabt. „Aber der Oberweseler Sieg geht schon in Ordnung, sie hatten mehr Spielanteile und mehr Chancen“, meinte Spengler: „Aber es ist trotzdem ärgerlich, wenn du zweimal führst und dann so kurz vor dem Endspiel die Segel streichen musst. Knackpunkt war der absolut unnötig verursachte Elfmeter.“

Tore: 0:1 David Pauli (1.), 1:1 Jonas Henzel (23.), 1:2 Yannik Klein (46.), 2:2 Christoph Fahning (46.), 3:2 Kevin Hochstein (63., Foulelfmeter).

Kreispokal 2 (C-Klasse)

SG Biebertal/Unterkülztal II – SSV Boppard II 1:0 (0:0). Biebertal II (Neunter in der C 13) steht im Endspiel – und das findet am 31. Mai daheim in Biebern statt. Bis der Gegner ermittelt wird, dauert es noch ein bisschen: Im anderen Halbfinale trifft die Reserve-SG Braunshorn/Ehrbachtal am 30. April auf den Sieger der Partie SSV Buchholz gegen SG Bremm II (am 19. April). Vor 80 Zuschauern in Neuerkirch schöpften Biebertal II und Boppard II alle personellen Möglichkeiten und Hilfen von „oben“ aus: Sandro Hoffmann, Spielertrainer der Biebertaler B-Klasse-Ersten, wurde mit seinem Treffer in der 84. Minute dann auch nach starker Vorlage von Jannis Christ zum Matchwinner. „Wir hatten die besseren Chancen, der Sieg war verdient, Boppard II kam mit unserem Hartplatz in Neuerkirch auch nicht so zurecht. Eine tolle Sache, dass wir das Finale auf unserem eigenen Rasen bestreiten dürfen“, sagte Hoffmann.

Tor: 1:0 Sandro Hoffmann (84.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Michael Sowka (Boppard II, 90.+4).