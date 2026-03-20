FC Emmelshausen-Karbach II Das Ende der Siegesserie nagt an Fahning Michael Bongard 20.03.2026, 11:52 Uhr

i Im Hinspiel trennten sich der FC Emmelshausen-Karbach II (in Blau) und der SV Untermosel Kobern-Gondorf 1:1. Nun steht am Sonntag (15 Uhr) in Kobern das Rückspiel an. hjs-Foto

Irgendwann reißt jede Serie – das musste auch Emmelshausen-Karbach II nach acht Siegen in Folge beim 2:3 gegen Anadolu erfahren. Nun droht die zweite Niederlage nach Gang, denn der FCEK II muss zum Titelkandidaten Untermosel Kobern-Gondorf.

Nach acht Siegen in Folge hat der FC Emmelshausen-Karbach II in der Fußball-Bezirksliga Mitte beim 2:3 gegen Anadolu Koblenz wieder verloren. Die FCEK-Reserve rutschte damit auf Rang fünf ab – und muss am Sonntag (15 Uhr) zum Tabellenzweiten SV Untermosel nach Kobern-Gondorf reisen.







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