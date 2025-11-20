Das 32. Masters findet in Treis-Karden statt

Das 32. Masters des Fußballkreises Hunsrück/Mosel um den Hans-Christmann-Pokal findet am 17. Januar in Treis-Karden statt. Was sich alles ändert und warum die Verantwortlichen und die Vereinsvertreter auf ein „Spektakel" hoffen.
Das 32. Hallenmasters um den Hans-Christmann-Pokal des Fußballkreises Hunsrück/Mosel findet an einem Samstag (17. Januar) ab 12 Uhr das erste Mal in Treis-Karden statt. Seit der Masters-Premiere 1993 war immer Simmern Austragungsort des größten Hallenturniers in der Region gewesen.