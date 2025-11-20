Die großen Tore sind zurück Das 32. Masters findet in Treis-Karden statt 20.11.2025, 18:00 Uhr

i Das 31. und letzte Hallenmasters in Simmern gewann die SG Mörschbach (rote Trikots) um Tom Thiele und Torwart Leon Roth im Penaltyschießen gegen den FC Karbach um Jan Mahrla, der zum besten Spieler des Turnier gewählt wurde. Das 32. Masters findet am Samstag, 17. Januar, ab 12 Uhr zum ersten Mal nicht in Simmern statt, sondern in Treis-Karden. B&P Schmitt

Das 32. Masters des Fußballkreises Hunsrück/Mosel um den Hans-Christmann-Pokal findet am 17. Januar in Treis-Karden statt. Was sich alles ändert und warum die Verantwortlichen und die Vereinsvertreter auf ein „Spektakel" hoffen.

Das 32. Hallenmasters um den Hans-Christmann-Pokal des Fußballkreises Hunsrück/Mosel findet an einem Samstag (17. Januar) ab 12 Uhr das erste Mal in Treis-Karden statt. Seit der Masters-Premiere 1993 war immer Simmern Austragungsort des größten Hallenturniers in der Region gewesen.







