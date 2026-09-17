FSV Osterspai gewinnt mit 8:0 Dank Keeper Mateusz Antoni Tomel bleibt’s einstellig Stefan Nink 17.09.2026, 10:57 Uhr

i Offensive war im Sportpark Trumpf. Niederneisens Adrian Schmidt behauptet in dieser Szene den Ball vor Reitzenhains André Dillenberger, der sich letztlich über drei Punkte und das Weiterkommen im Pokal freuen konnte. Andreas Hergenhahn

Tag der offenen Tür in Niederneisen, Osterspaier Pflichtaufgabe in Bad Ems, souveräner Auftritt der jungen Wilden aus Nievern und Arzbach in Singhofen – das war zum Abschluss der 2. Runde im Fußball-Kreispokal am späten Mittwochabend geboten.

Nun ist nach der sich über drei Wochen (!) erstreckenden 2. Runde das Viertelfinale des Bitburger Fußball-Kreispokal A/B tatsächlich komplett. Am späten Mittwochabend qualifizierten sich die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich II, die SG Nievern/Arzbach und die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen für die Runde der letzten 8.







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