Tag der offenen Tür in Niederneisen, Osterspaier Pflichtaufgabe in Bad Ems, souveräner Auftritt der jungen Wilden aus Nievern und Arzbach in Singhofen – das war zum Abschluss der 2. Runde im Fußball-Kreispokal am späten Mittwochabend geboten.
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Nun ist nach der sich über drei Wochen (!) erstreckenden 2. Runde das Viertelfinale des Bitburger Fußball-Kreispokal A/B tatsächlich komplett. Am späten Mittwochabend qualifizierten sich die SG Reitzenhain/Bogel/Bornich II, die SG Nievern/Arzbach und die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen für die Runde der letzten 8.