FC II besiegt Niederberg II Cosmos-Reserve hebt den Kreispokal in die Höhe 01.06.2026, 07:35 Uhr

i Kreispokalsieger der C-Ligisten: der FC Cosmos Koblenz II. Wolfgang Heil

Im Pokalfinale der C-Liga Koblenz triumphierte Cosmos Koblenz II mit einem 3:1 gegen TuS Niederberg II. Das packende Match bot nicht nur Tore, sondern auch dramatische Wendungen.

Der FC Cosmos Koblenz II hat den Pokalwettbewerb der C-Ligisten im Fußballkreis Koblenz gewonnen. Auf dem Sportplatz in Güls besiegte die Mannschaft von Trainer Jens Röttgen vor rund 300 Zuschauern den TuS Niederberg II mit 3:1 (1:0).Die erste Hälfte war geprägt von einer Einzelleistung von Cosmos-Routinier Admir Softic, der in der 32.







Artikel teilen

Artikel teilen