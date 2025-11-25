Cosmos Koblenz fordert Favorit Eintracht Trier heraus

Großes Spiel für Cosmos Koblenz: Im Achtelfinale des Rheinlandpokals hat der Oberligist den Regionalligisten Eintracht Trier am Mittwoch zu Gast. Der ist Favorit auf den „Pott“, hat ihn aber schon lange nicht mehr gewonnen.
Zwei Duelle stehen noch aus im Achtelfinale des Fußball-Rheinlandpokals, eines davon ist das Heimspiel des Oberligisten Cosmos Koblenz am Mittwochabend um 19.30 Uhr im Stadion Oberwerth gegen den Regionalligisten Eintracht Trier, den großen Favoriten und Rekordgewinner des Verbandscups.