Achtelfinale im Rheinlandpokal Cosmos Koblenz fordert Favorit Eintracht Trier heraus 25.11.2025, 10:00 Uhr

i Cosmos Koblenz um (von links mit Dennis Arnst, Leon Rashica, Benko Sabani, Meric-Nuh Gültekin, Milan Ziric und Mordecai Zuhs) hatte in den letzten beiden Spielen Grund zu jubeln wie hier beim 2:2 im Stadtduell gegen die TuS Koblenz oder am Samstag beim 2:0 in Eppelborn. Am Mittwoch wartet aber ein großer Brocken auf die Koblenzer, denn Regionalligist Eintracht Trier ist im Rheinlandpokal-Achtelfinale zu Gast auf dem Oberwerth. Wolfgang Heil

Großes Spiel für Cosmos Koblenz: Im Achtelfinale des Rheinlandpokals hat der Oberligist den Regionalligisten Eintracht Trier am Mittwoch zu Gast. Der ist Favorit auf den „Pott“, hat ihn aber schon lange nicht mehr gewonnen.

Zwei Duelle stehen noch aus im Achtelfinale des Fußball-Rheinlandpokals, eines davon ist das Heimspiel des Oberligisten Cosmos Koblenz am Mittwochabend um 19.30 Uhr im Stadion Oberwerth gegen den Regionalligisten Eintracht Trier, den großen Favoriten und Rekordgewinner des Verbandscups.







Artikel teilen

Artikel teilen