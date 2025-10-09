Knappes 3:2 in Unterzahl Cosmos erzielt Siegtreffer gegen SG 99 in Minute 119 René Weiss 09.10.2025, 07:17 Uhr

i Freude und Enttäuschung lagen auf der Anlage der SG 99 Andernach am Mittwochabend ganz nah beieinander. Die Hausherren hatten tapfer gekämpft, mussten gegen Cosmos Koblenz aber den späten Treffer zum 2:3 hinnehmen. René Weiss

Es war ein heißer Fight, den sich die SG 99 Andernach und der FC Cosmos Koblenz in der dritten Runde des Rheinlandpokals lieferten. Erst in der 119. Minute erzielten die Gäste den 3:2-Siegtreffer, waren da schon lange in Unterzahl.

Der FC Cosmos Koblenz hat eine Elfmeter-Lotterie geradeso abgewendet und ist durch einen 3:2 (0:0, 1:1)-Sieg nach der Verlängerung über den aufopferungsvoll kämpfenden Rheinlandligisten SG 99 Andernach mit viel Mühe in die 4. Runde des Fußball-Rheinlandpokals eingezogen.







