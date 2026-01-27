Auch der 25. Westerburger „Copa de Garcia“-Jugendcup wird ein Turnier der Superlative. Von Freitag bis Sonntag stehen 90 Teams mit mehr als 700 Kindern von den Bambini bis zur C-Jugend auf dem Spielfeld. Dabei geht es um Spaß und den guten Zweck.
Lesezeit 2 Minuten
Als „Fußballturnier mit Herz und Tradition“ überschreiben die Organisatoren um Dirk Liebscher ihren Westerburger Jugendcup, der zum zweiten Mal als „Copa de Garcia“ ausgetragen wird und am kommenden Wochenende bereits seine insgesamt 25. Auflage erlebt.