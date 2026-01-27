Seit 25 Jahren für guten Zweck Copa de Garcia: Westerburger Jugendcup feiert Jubiläum Marco Rosbach 27.01.2026, 18:00 Uhr

i Ein Volltreffer soll die Copa de Garcia auch am kommenden Wochgenende wieder werden. In dieser Szene aus dem vergangenen Jahr standen die Lokalmatadore der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod (in Weiß) der E-Jugend der ASG Altenkirchen gegenüber. Horst Wengenroth

Auch der 25. Westerburger „Copa de Garcia“-Jugendcup wird ein Turnier der Superlative. Von Freitag bis Sonntag stehen 90 Teams mit mehr als 700 Kindern von den Bambini bis zur C-Jugend auf dem Spielfeld. Dabei geht es um Spaß und den guten Zweck.

Als „Fußballturnier mit Herz und Tradition“ überschreiben die Organisatoren um Dirk Liebscher ihren Westerburger Jugendcup, der zum zweiten Mal als „Copa de Garcia“ ausgetragen wird und am kommenden Wochenende bereits seine insgesamt 25. Auflage erlebt.







