32. Hachenburger Pils-Cup Co-Organisator Müschenbach ist das erste Los im Sudhaus 08.11.2024, 13:24 Uhr

i Gute Stimmung und viel Erfahrung bei der Auslosung der Gruppen des 32. Hachenburger Pils Cup (von links): Klaus Strüder (Leitung Vertrieb Feste & Vereine bei der Hachenburger), Marco Schütz (Vizepräsident Seniorensport im Fußballverband Rheinland) und Achim Hörter („Vater" und Chef-Organisator des Turniers). Moritz Hannappel

Am Donnerstagabend wurden im Sudhaus der Westerwald-Brauerei in Hachenburg die Gruppen des 32. Hachenburger Pils-Cups ausgelost. Wieder einmal verspricht das beliebte Hallenturnier vom 24. bis 26. Januar große Spannung.

Dieses Turnier hat einen großen Charme. Und dieser Charme ist Jahr für Jahr bereits bei der Auslosung zu spüren. Vom 24. bis 26. Januar 2025 ist es wieder soweit. Der Hachenburger Pils-Cup geht in der Rundsporthalle in Hachenburg in seine 32. Auflage.

