Einem möglichen Koblenzer Halbfinale im Rheinlandpokal stemmen sich zwei Rheinlandligisten entgegen. Im Falle des Oberligisten Rot-Weiss Koblenz ist es der FC Bitburg. Und der kann gut mit auf dem Papier stärkeren Teams umgehen.
Lesezeit 2 Minuten
Noch hält sich die Vorfreude beim Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz vor dem Rheinlandpokal-Viertelfinale am Mittwoch (19.30 Uhr) beim Rheinlandligisten FC Bitburg in Grenzen. Zu sehr nagt die 1:2-Niederlage im Liga-Nachholspiel am Samstag gegen den FC Emmelshausen-Karbach zumindest noch am Trainer.