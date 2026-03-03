Rot-Weiss Koblenz in Bitburg Cift kommt Pokal-Viertelfinale gelegen und ungelegen Mirko Bernd 03.03.2026, 11:00 Uhr

i Im Oberliga-Nachholspiel gegen den FC Emmelshausen-Karbach musste Rot-Weiss-Coach Fatih Cift am Samstag mit seiner Elf eine bittere 1:2-Niederlage einstecken. Ein Fingerzeig für das Rheinlandpokal-Viertelfinale am Mittwoch beim Rheinlandligisten FC Bitburg muss das aber nicht gewesen sein. René Weiss

Einem möglichen Koblenzer Halbfinale im Rheinlandpokal stemmen sich zwei Rheinlandligisten entgegen. Im Falle des Oberligisten Rot-Weiss Koblenz ist es der FC Bitburg. Und der kann gut mit auf dem Papier stärkeren Teams umgehen.

Noch hält sich die Vorfreude beim Oberligisten FC Rot-Weiss Koblenz vor dem Rheinlandpokal-Viertelfinale am Mittwoch (19.30 Uhr) beim Rheinlandligisten FC Bitburg in Grenzen. Zu sehr nagt die 1:2-Niederlage im Liga-Nachholspiel am Samstag gegen den FC Emmelshausen-Karbach zumindest noch am Trainer.







Artikel teilen

Artikel teilen