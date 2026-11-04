Die SpoRZfreunde blicken in der neuesten Podcastfolge auf das Trainer-Chaos bei Cosmos Koblenz und tippen die nächste Pokal-Runde.

Ein Blick zurück auf das Koblenzer Stadt-Derby in der Fußball-Oberliga und die nächste Runde im Rheinlandpokal. In der aktuellen Folge unseres Fußball-Podcasts „SpoRZfreunde“ nehmen sich unsere Reporter Moritz Hannappel und Tim Hammer die Aufreger der Woche an. Admir Softic steht erneut bei Cosmos Koblenz an der Seitenlinie. Durch die Trainerentscheidungen geriet der Oberligist in diesem Jahr wiederholt in die Schlagzeilen. Für den Sommer ist zudem ein Umzug nach Neuwied geplant.

i Unseren Fußballpodcast „SpoRZfreunde“ gibt es überall da wo es Podcasts gibt. 247Grad / Kevin Rühle

Zudem versuchen sich die „Experten“ erneut beim Tippen der nächsten Runde des Rheinlandpokals. Wird der Rasen in Wissen für die TuS Koblenz tatsächlich zur Rutschgefahr und wird der „Hartplatz-Schreck“ Anadolu Koblenz auf der Feste Franz gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich erneut zuschlagen?

Die Podcast-Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!