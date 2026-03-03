Betzdorf im Pokal gegen FCEK Caglayan will genießen, Kühnreich will weiterkommen Mirko Bernd 03.03.2026, 13:00 Uhr

i Vor großen Kulissen zu spielen, ist für die SG Betzdorf um Torwart Christoph Thies und Oliver Cano Cifuentes (in Grün-Weiß) nichts komplett Neues, Ende November gewann der Tabellenführer der Bezirksliga Ost in Malberg um Justin Nagel vor 550 Zuschauern das Spitzenspiel mit 1:0. Wieviele Zuschauer am Mittwochabend nach Betzdorf kommen werden zum Rheinlandpokalviertelfinale gegen den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach, muss man abwarten. Klarer dürfte sein, dass der 29-jährige Thies, der kommende Saison Co-Trainer bei der SG wird, einiges zu tun bekommen wird. Jürgen Augst/byJogi

Für die SG Betzdorf ist das Vordringen ins Rheinlandpokal-Viertelfinale als einziger Bezirksligist schon ein beachtenswerter Erfolg. Für den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach zwar auch, aber die Hunsrücker wollen mehr. Am liebsten den „Pott“.

Die Rollen sind klar verteilt – und die Gefahr, dass der Oberliga-Fünfte FC Emmelshausen-Karbach den Bezirksliga-Ost-Spitzenreiter SG 06 Betzdorf nicht ernst nimmt, tendiert gegen Null. Was soll also schon passieren am Mittwochabend (19.30 Uhr) im Stadion auf dem Bühl in Betzdorf?







