Für die SG Betzdorf ist das Vordringen ins Rheinlandpokal-Viertelfinale als einziger Bezirksligist schon ein beachtenswerter Erfolg. Für den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach zwar auch, aber die Hunsrücker wollen mehr. Am liebsten den „Pott“.
Lesezeit 3 Minuten
Die Rollen sind klar verteilt – und die Gefahr, dass der Oberliga-Fünfte FC Emmelshausen-Karbach den Bezirksliga-Ost-Spitzenreiter SG 06 Betzdorf nicht ernst nimmt, tendiert gegen Null. Was soll also schon passieren am Mittwochabend (19.30 Uhr) im Stadion auf dem Bühl in Betzdorf?