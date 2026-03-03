Betzdorf im Pokal gegen FCEK
Caglayan will genießen, Kühnreich will weiterkommen

Vor großen Kulissen zu spielen, ist für die SG Betzdorf um Torwart Christoph Thies und Oliver Cano Cifuentes (in Grün-Weiß) nichts komplett Neues, Ende November gewann der Tabellenführer der Bezirksliga Ost in Malberg um Justin Nagel vor 550 Zuschauern das Spitzenspiel mit 1:0. Wieviele Zuschauer am Mittwochabend nach Betzdorf kommen werden zum Rheinlandpokalviertelfinale gegen den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach, muss man abwarten. Klarer dürfte sein, dass der 29-jährige Thies, der kommende Saison Co-Trainer bei der SG wird, einiges zu tun bekommen wird.
Für die SG Betzdorf ist das Vordringen ins Rheinlandpokal-Viertelfinale als einziger Bezirksligist schon ein beachtenswerter Erfolg. Für den Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach zwar auch, aber die Hunsrücker wollen mehr. Am liebsten den „Pott“.

Die Rollen sind klar verteilt – und die Gefahr, dass der Oberliga-Fünfte FC Emmelshausen-Karbach den Bezirksliga-Ost-Spitzenreiter SG 06 Betzdorf nicht ernst nimmt, tendiert gegen Null. Was soll also schon passieren am Mittwochabend (19.30 Uhr) im Stadion auf dem Bühl in Betzdorf?

