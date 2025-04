Ein Finalist steht im Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel schon fest, ein Viertelfinale steht allerdings auch noch aus. Das wird am Samstag in Buchholz ausgetragen.

Alles mit B im Fußball-Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel der C-Klässler, oder was? Die SG Biebertal/Unterkülztal II hat sich durch das 1:0 gegen den SSV Boppard II bereits für das „Finale dahoam“ am 31. Mai in Biebern qualifiziert. Die SG Braunshorn/Ehrbachtal II wartet noch auf ihren Gast für das Halbfinale am 30. April. Und das wird auch ein „B-Team“ sein. Am Karsamstag (14 Uhr) wird zwischen dem SSV Buchholz und der SG Bremm II der Braunshorn/Ehrbachtaler Halbfinalgegner ermittelt.

Der Weg ist noch weit bis zum Endspiel nach Biebern, aber der Gewinner aus dem Duell Buchholz gegen Bremm II dürfte sicherlich der Top-Favorit auf den Pokalsieg sein. Mit Buchholz und Bremm II treffen im Viertelfinale zwei C-Klasse-Schwergewichte aufeinander. Buchholz führt die Koblenzer C Staffel 9 mit 53 Punkten aus 21 Spielen an und ist auf dem besten Wege zurück in die B-Klasse. Das Gleiche gilt für Bremm II, die Moselaner sind in der C 20 Erster mit 52 Zählern aus 20 Partien.