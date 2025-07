C-Klässler SG Biebertal/Unterkülztal II hat in der ersten Runde des Rheinlandpokals mit 0:7 (0:2) gegen den SV Weitersburg verloren, verkaufte sich aber gegen den übermächtigen Gegner wirklich gut.

Die Pflichtspielsaison im Fußballverband Rheinland ist in Biebern eröffnet worden: In der ersten Runde des Rheinlandpokals unterlag der C-Klässler SG Biebertal/Unterkülztal II, der sich als Gewinner des Kreispokals 2 Hunsrück/Mosel für den Verbandscup qualifiziert hatte, erwartungsgemäß dem Mitte-Bezirksligisten SV Weitersburg mit 0:7 (0:2).

Die Biebertaler Reserve verzichtete auf jegliche Unterstützung aus dem eigenen B-Klasse-Team und stellte sich mit ihren „Leuten“ dem übermächtigen Bezirksligisten (die Weitersburger wurden in der Vorsaison Vierter) entgegen. Und das machten die Mannen von Trainer Julian Michaelis vor allem in der ersten Hälfte wirklich gut. „Wir haben sehr diszipliniert verteidigt, das war richtig stark“, fand Michaelis zurecht lobende Worte für seine Elf. Gegen die 5-4-1-Formation der Biebertaler Reserve gab es für Weitersburg in den ersten 45 Minuten kaum ein Durchkommen. „Das ist doch alles zu statisch“, kommentierte SVW-Coach David Koca unzufrieden.

Biebertals Torwart Adrian Michaelis wird wieder zum „Elfmeterkiller“

Zweimal durfte seine Elf dann doch jubeln, nach 14 Minuten markierte Neuzugang Mattes Häusler (kam vom SC Vallendar) nach dem ersten guten Weitersburger Spielzug das 0:1, nach 33 Minuten köpfte mit Robin Heldt (kam vom VfR Koblenz) ein weiterer Neuer zum 0:2-Pausenstand ein. Dazwischen hatte der jüngere Trainer-Bruder Adrian Michaelis seinen großen Auftritt. Der Biebertaler Torwart parierte einen Foulelfmeter klasse von Scarly Köhler (22.). Schon im Kreispokal-2-Wiederholungsfinale gegen den SSV Buchholz war Michaelis im Elfmeterschießen zum Matchwinner geworden.

Im zweiten Durchgang hatte Biebertal II dann zwischen der 52. und 60. Minute den einzigen „kurzen Bruch“ beim aufopferungsvollen Verteidigen im gesamten Spiel, wie Coach Michaelis fand. Weitersburg nutzte die acht Minuten Unruhe für drei Tore durch Jakob Noß (52.), und zweimal Heldt (55., 60.). In der Schlussphase erhöhte Häusler mit einem Doppelpack auf 0:7 (76., 83.). „Das war am Ende drei Tore zu hoch aus meiner Sicht“, meinte Julian Michaelis nach dem Rheinlandpokal-Abenteuer: „Aber es war ein interessantes Spiel gegen einen sehr sympathischen Gegner. Ich bin stolz auf meine Jungs, die das wirklich mit viel Herzblut und Ehrgeiz in den 90 Minuten gespielt haben.“

SG Biebertal/Unterkülztal II – SV Weitersburg 0:7 (0:2)

Biebertal II: A. Michaelis – C. Yildirim (77. Eich), Krautkrämer, Hutchinson, Baumann (56. Jennerich), Michel (68. Hollmann) – Lang (82. Böhm), Lenhard, Schmitt, Christ – Scherer.

Weitersburg: Hasani – Jösch, Berg, Küstermann, S. Köhler, Heldt (61. Görtz), Noß, Amedov, Kern, Häusler, Hilland (46. Harmash).

Schiedsrichter: Leon Boos (Kastellaun).

Zuschauer: 60.

Tore: 0:1 M. Häusler (14.), 0:2 Heldt (33.), 0:3 Noß (52.), 0:4 Heldt (55.), 0:5 Heldt (Foulelfmeter, 60.), 0:6 M. Häusler (76.), 0:7 M. Häusler (83.).

Besonderheit: A. Michaelis (Biebertal II) pariert Foulelfmeter von S. Köhler (22.).