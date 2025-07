Die Fußballsaison im Rheinlandpokal wird auf dem schönen Rasenplatz in Biebern eröffnet: C-Klässler SG Biebertal/Unterkülztal II begrüßt am Samstag um 17.30 Uhr den starken Mitte-Bezirksligisten SV Weitersburg. Die Rollen sind wie in vielen der 52 Erstrundenpartien (die 51 weiteren folgen ab Mittwoch bis zum 13. August) auch beim Duell im Hunsrück klar verteilt.

„Ich hoffe, wir können die Weitersburger ein bisschen ärgern“, sagt Julian Michaelis, der seit dieser Saison wieder alleine die zweite Mannschaft der Spielgemeinschaft aus dem Biebertal und dem Unterkülztal (Neuerkirch, Külz, Kümbdchen, Keidelheim) betreut, die in der C Staffel 14 eingruppiert ist. Mit Björn Krautkrämer hat ein Spieler der B-Klassen-Erstgarnitur früher mal für Weitersburg gespielt. „Wir wissen, dass Weitersburg letzte Saison eine gute Bezirksliga–Runde gespielt und sich jetzt noch mal verstärkt hat“, sagt Michaelis, dessen Team sich durch den Sieg im Kreispokal 2 (im Wiederholungsspiel gegen den SSV Buchholz) das Spiel im Rheinlandpokal verdient hat und einer von zehn C-Klässlern im Wettbewerb ist. Biebertal II könnte komplett mit der ersten Mannschaft gegen den übermächtigen Gegner auflaufen, aber das will Michaelis aus zweierlei Gründen nicht: „Das Verletzungsrisiko wäre dann groß für die Jungs der Ersten, außerdem sollen auch unsere Pokalhelden aus der letzten Saison ran.“

Rhein-Hunsrücker „Rest“ spielt überwiegend am 2. und 3. August

Die anderen Rhein-Hunsrücker Mannschaften greifen erst am kommenden Wochenende (2./3. August) ein, Oberligist FC Emmelshausen-Karbach hat eines von 12 Freilosen bekommen. Die Partien der restlichen Rhein-Hunsrücker Rheinlandpokalvertreter neben Biebertal II: SG Kempenich (C 11) – TuS Kirchberg (Rheinlandliga) am 2. August um 16 Uhr; SSV Buchholz (B 9) – SV Mendig (Rheinlandligist) am 2. August um 17 Uhr; SG Dickenschied/Gemünden (A 6) – SG 99 Andernach (Rheinlandliga), SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth (A 6) – Sportfreunde Höhr-Grenzhausen (Bezirksliga Mitte), FSG Kirchwald (B 8) – SG Mörschbach/Liebshausen/Argenthal (Bezirksliga Mitte) alle am 3. August um 15 Uhr und SV Pfaffendorf (C 9) – SG Viertäler Oberwesel (Bezirksliga Mitte) am 13. August um 19.45 Uhr.