Beim ersten Härtetest unter Wettkampf-Bedingungen setzten sich in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals A/B bis auf eine Ausnahme die Gästeteams durch. Aus der Reihe tanzte nur der SV Braubach, der am Lahnblick die Segel streichen musste.

Obwohl der Pokal angeblich seine wie auch immer gearteten eigenen Gesetze haben soll, blieben in der ersten Runde des Wettbewerbs der Ligen A und B Überraschungen aus. Dramatisch lief’s am Lahnblick, wo bei der Partie der Reserve der SG Altendiez/Gückingen gegen den gleichklassigen SV Braubach die Frage nach dem Sieger erst im Elfmeterschießen beantwortet wurde.

FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II – SG Mühlbachtal 0:3 (0:2). Früh stellten die klassenhöheren Kombinierten aus Nastätten, Miehlen und Oelsberg auf der Werner-Reifferscheid-Sportanlage am Rhein die Weichen auf Weiterkommen. „Auf dieser Leistung lässt sich aufbauen“, bilanzierte der zufriedene Coach Tobias Göbel den Auftritt des A-Ligisten. Das Torgestänge verhinderte bei Abschlüssen von Fabian Rose (4.) und Lenny Saal (76.) weitere Treffer der Gäste vom Blauen Ländchen. Osterspais Trainer Marcel Diesler war mit der Generalprobe seiner Elf vor dem Ligastart ebenfalls einverstanden. „Wir haben einige gute Chancen nicht genutzt, uns aber insgesamt gegen einen A-Ligisten recht gut verkauft. Unser Fokus liegt ohnehin auf der Punktrunde.“ Rote Karten: Moritz Lehner (58., SG Mühlbachtal, Unsportlichkeit) und Sultan Rasul (60., Osterspai, grobes Foul). Gelb-Rote Karte: Vincent Engel (80., Osterspai, Meckern). Schiedsrichter: Patrick Böttcher. Tore: 0:1 Moritz Lehner (6.), 0:2, 0:3 beide Tobias Schmidt (15., 56.). Zuschauer: 50.

i Mühlbachtals Johannes Bräutigam schirmt hier die Kugel geschickt vor Osterspais Spielertrainer Marcel Diesler ab. Der Favorit vom Blauen Ländchen löste am Freitagabend souverän die Aufgabe am Rhein. Andreas Hergenhahn

SG Rheinhöhen III – TuS Niederneisen 2:7 (0:4). An der Zachheck herrschten schnell klare Verhältnisse. Der B-Ligist von der unteren Aar machte auf Dachsenhausens Höhen mit einem furiosen Start deutlich, dass er keinen Bock auf eine Pokal-Blamage hatte. „Trotz der vielen Ausfälle haben die Jungs es gut hinbekommen. So haben wir seit einigen Jahren endlich mal wieder die 2. Runde erreicht. Jetzt heißt es aber den Blick auf nächste Woche zu richten, wenn’s bei den Sportfreunden Bad Ems um die ersten Punkte geht“, so TuS-Trainer Ken Rauner. Schiedsrichter: Manuel Häuser. Tore: 0:1, 0:2 beide Maurice Hölzer (4., 8.), 0:3 Yannis Luca Scheid (15.), 0:4 Alexander Kaltwasser (35.), 1:4 Niclas Maak (52.), 1:5 Benedikt Hofmann (54.), 1:6 Maurice Hölzer (66.), 2:6 Niclas Maak (82.), 2:7 Maurice Hölzer (88.). Zuschauer: 50.

SG Altendiez/Gückingen II – SV Braubach 5:4 (2:2/2:2/1:0) nach Elfmeterschießen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung verdiente sich die Reserve der neu gebildeten SG nach Meinung ihres Trainers Marcel Heibel das Vordringen in die nächste Runde. „Es war ein kampfbetontes Spiel mit dem besseren Ende für uns.“ Björn Schmitz sah seine Braubacher zwar überlegen, doch in puncto Effektivität haperte es bei den Marksburgstädtern. „Wir haben es verpasst unsere klaren Dinger reinzumachen und sind dann spät bestraft worden. Im Elfmeterschießen erwies sich die SG dann als treffsicherer.“ Schiedsrichter: Markus Schranz. Tore: 1:0 Noah Gjorgjiev (17.), 1:1 Justin Jesch (52.), 1:2 Ivan Balind (64.), 2:2 Daniel Hirschberger (87.). Elfmeterschießen: Simon Huber, Daniel Hirschberger, Milo Stein – Dominik Sahm, Adriano Bilo. Zuschauer: 60.

SG Rheinhöhen wird in Hahnstätten der Favoritenrolle gerecht

SG Aar-Einrich II – SG Rheinhöhen 0:6 (0:5). Der Bezirksliga-Absteiger machte dem wackeren C-Ligisten mit einer konzentrierten Leistung früh klar, dass nichts zu holen ist. Florian Lehna, der Schlussmann der Einheimischen, entschärfte bereits nach grade einmal 100 gespielten Sekunden einen alles andere als schlecht getretenen Elfmeter Leon Hamms. „Wir sind in der ersten Halbzeit souverän aufgetreten“, lobte Rheinhöhens neuer Coach Jens Mosel und brachte Verständnis dafür auf, dass angesichts des deutlichen Pausenvorsprungs nach Wiederanpfiff mit angezogener Handbremse nicht mehr allzu viel bei seiner Elf ging. „Dann ist es halt schwer, die Spannung weiter hochzuhalten.“ Den disziplinierten gastgebenden Kombinierten gelang es so, die Niederlage in überschaubaren Grenzen zu halten. „Wir haben in der zweiten Halbzeit gut verteidigt und uns achtbar aus der Affäre gezogen. Das war für uns eine gute Trainingseinheit“, so Aar-Einrich-Trainer Dierk Gemmer. Schiedsrichter: Ferdinand Horlacher. Tore: 0:1 Eigentor (13.), 0:2 Leon Hamm (19.), 0:3, 0:4 beide Chris Lubitz (31., 36.), 0:5, 0:6 beide Leon Hamm (40., 48.). Zuschauer: 50.

„Wir haben uns auf das Wesentliche konzentriert und unsere Chancen genutzt.“

Trainer Timo Hoffmeyer war mit dem soliden Auftritt seiner SG Nievern in Bornich zufrieden.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich II – SG Nievern/Arzbach 0:2 (0:0). Im Duell der Klassenkonkurrenten setzten sich die in urlaubsbedingter Abwesenheit Michael Reibels von Timo Hoffmeyer betreuten neu formierten Gäste sicher durch. „Wir haben trotz einiger urlaubsbedingter Ausfälle eine sehr gute mannschaftliche Leistung gezeigt, uns auf das Wesentliche konzentriert und unsere Chancen genutzt“, bilanzierte der vom TuS Montabaur heimgekehrte Hoffmeyer den Kick in Bornich. Sein Kollege Philipp Itzel attestierte dem Gast einen verdienten Sieg. „Der Gegner war einfach besser, das Ergebnis geht in Ordnung.“ Für Itzel und Co. bietet sich schnell die Gelegenheit zur Revanche. Bereits am kommenden Sonntag treffen beide Teams zum Ligaauftakt an den Arzbacher Burgwiesen erneut aufeinander. Schiedsrichter: Frank Pfeifer. Tore: 0:1 Simon Diel (15.), 0:2 Liam Neithöfer (54., Foulelfmeter). Zuschauer: 50. Rote Karte: Niklas Eitelbach (87., BoReiBo, Foulspiel).

Spfr Bad Ems II – TuS Holzhausen 2:5 (1:3). Trotz vieler Ungenauigkeiten in seinem Spiel zog der A-Ligist von der Bäderstraße bei der Reserve von der Insel Silberau problemlos in die nächste Pokalrunde ein. Schiedsrichter: Volker Diede. Tore: 0:1 Till Scheid (7., direkter Freistoß), 0:2 Lukas Mifka (30., Elfmeter), 1:2 Cosmin Laurentiu (36., Elfmeter), 1:3 Dean Dillmann (45.), 1:4 Jarek Herborn (61.), 1:5 Lukas Mifka (80.), 2:5 Dennis Thomas (87.). Zuschauer: 50.

TuS Weinähr – FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen 0:6 (0:4). „Die Weinährer haben es uns phasenweise schwer gemacht zu Chancen zu kommen. Aber insgesamt sind wir der Favoritenrolle mit Abstrichen gerecht geworden“, kommentierte Florian Lemler, der den urlaubenden Sebastian Weinand vertrat, den Erfolg der klassenhöheren Gäste bei der ins Nassauer Sportzentrum verlegten Partie. „Wir standen über viele Phasen des Spiels defensiv zwar kompakt, haben aber zu viel bei Standardsituationen zugelassen und Tore kassiert“, so TuS-Trainer Luca Kunkler. „Unsere Offensivaktionen blieben dagegen ohne Erfolg.“ Schiedsrichter: Jens Schalk. Tore: 0:1 Eigentor (6.), 0:2 Jonah Marx (8.), 0:3 Julian Haas (29.), 0:4 Eigentor (35.), 0:5 Jonas Geißler (84.), 0:6 Antony Henrykowski (88.). Zuschauer: 50. Gelb-Rote Karte: Miko Fries (67., Weinähr).

TuS Singhofen – TuS Burgschwalbach II 4:5 (3:2). 3:0 geführt und doch ausgeschieden: Der TuS Singhofen verpasste gegen den A-Liga-Aufsteiger vom Märchenwald die Gelegenheit ordentlich Selbstvertrauen zu tanken. „Eine unglückliche, aber lehrreiche Niederlage, die uns trotzdem positiv auf die anstehende Saison blicken lässt“, so Trainer Nino Eifler. Sein Burgschwalbacher Kollege Andreas Müller atmete nach dem Happy End an der Bäderstraße tief durch: „Wir haben die ersten 35 Minuten verschlafen und sind durch individuelle Fehler 0:3 in Rückstand geraten. Wie wir aber kurz vor der Halbzeit zurückgekommen sind, war bärenstark. In der zweiten Hälfte haben wir den Druck erhöht, eine tolle Moral bewiesen und konnten das Spiel am Ende mit der richtigen Einstellung für uns entscheiden.“ Schiedsrichter: Lasse-Andreas Pfaff. Tore: 1:0 Paolo Reis da Silva (14.), 2:0 Yannik Matheisl (19., Elfmeter), 3:0 Alen Kopic (25.), 3:1, 3:2 beide Paul Walter (42., 44.), 3:3 Yahya Mohammadi (59.), 4:3 Christian Knoll (66.), 4:4, 4:5 beide Martin Fiedler (85., Foulelfmeter, 88., Foulelfmeter). Zuschauer: 70.

TuS Katzenelnbogen/Klingelbach – Spfr Bad Ems 3:6 (2:2). „Trotz der Rückschläge in der 1. Halbzeit hat unsere Mannschaft nach der Pause die richtige Antwort auf dem Platz gegeben. Obwohl wir rund 70 Minuten in Unterzahl waren, haben wir eine starke Partie geliefert und hochverdient gewonnen“, resümierte Spfr-Trainer Süleyman Düzce das beachtliche Resultat seiner dezimierten Kurstädter auf dem Hellenhahn. Die bis dato in der Vorbereitung so überzeugenden Flecker haben noch reichlich Arbeit vor sich. „Wir waren während der ersten 20 Minuten nicht wach und dachten wohl zur Halbzeit, dass wir das Ding in Überzahl ziehen. Doch dann wurden wir dreimal klassisch ausgekontert und hatten darauf keine passenden Antworten parat“, musste der enttäuschte TuS-Coach Jan Noppe nach dem kleinen Rückschlag feststellen. Schiedsrichter: Roman Herberich. Tore: 0:1 Arthur Weber (5.), 1:1 Marlon Herrmann (10., Elfmeter), 1:2 Savas Düzce (11.), 2:2 Marlon Herrmann (38.), 2:3 Dennis Bender (55.), 2:4, 2:5 beide Paul Frank (57., 71., Elfmeter), 2:6 John Ziegert (78., Elfmeter), 3:6 Marvin Walter (87.). Zuschauer: 90. Rote Karte: Rikardo Spasic (18., Bad Ems, grobes Foulspiel).

SG Rheinhöhen II – SV Diez-Freiendiez 1:10 (0:5). Das Ergebnis spricht Bände: Der Gast vom Wirt ließ beim B-Ligisten von den Rheinhöhen nie Zweifel an seiner klaren Überlegenheit aufkommen. „Der Sieg geht selbst in der Höhe voll in Ordnung. Wir haben schöne Tore geschossen. Das tut uns vor Saisonbeginn nochmals richtig gut“, so SV-Spielertrainer Serkan Akcakaya nach dem fair geführten Pflichtspiel-Auftakt. SG-Trainer Marco Müller bilanzierte nüchtern: „Der Klassenunterschied war überaus deutlich. Uns sind zu viele vermeidbare Fehler unterlaufen, um das Ergebnis wesentlich knapper gestalten zu können.“ Schiedsrichter: Karl Sahm. Tore: 0:1 Rudolf Zimbelmann (7.), 0:2 Marcel Hummernick (11.), 0:3 Rudolf Zimbelmann (22.), 0:4 Andreas Jäger (31.), 0:5 Serkan Akcakaya (33.), 0:6 Rudolf Zimbelmann (50.), 0:7 Marcel Hummernick (52.), 1:7 Michael Roll (67.), 1:8 Kevin Fischer (82.), 1:9 Marcel Hummernick (84.), 1:10 Andreas Wiediker (86.). Zuschauer: 60.

TuS Nassau – FSV Welterod. Da der FSV schon acht Ausfälle zu beklagen hat, baten die Grün-Weißen um eine Verlegung der Partie. Wer in die 2. Runde einzieht, wird dann am Freitag, 5. September, ab 19 Uhr, nach dem Motto „zwei Fliegen, eine Klappe“ entschieden. Das Team aus der Vogtei verzichtet dann auf sein Heimrecht, wenn es im Schul- und Sportzentrum auch um Punkte für die Kreisliga B5 geht.