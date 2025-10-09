TuS zieht ins Achtelfinale ein Burgschwalbach überrollt Liga-Konkurrent St. Katharinen Stefan Nink

Marco Rosbach 09.10.2025, 10:07 Uhr

i Burgschwalbachs Abwehrstatege Simon Biebricher (Nummer 3) beglückwünscht hier die beiden Doppeltorschützen Rufus Lorch (links) und Finn Ande Altenhofen (Mitte). Andreas Hergenhahn

Die Konstellation in der Bezirksliga Ost hatte Spannung versprochen, doch das Drittrundenspiel im Fußball-Rheinlandpokal zwischen der TuS Burgschwalbach und der SG St. Katharinen wurde dann zu einer extrem einseitigen Angelegenheit.

Der Ton, in dem Christoph Binot über das Drittrundenspiel im Rheinlandpokal seiner SG St. Kathrinen-Vettelschoss beim Liga-Konkurrenten TuS Burgschwalbach sprach, war ruhig, seine Worte waren es nicht. „Das hatte heute nichts mit Bezirksligafußball zu tun“, stellte der Trainer des Aufsteigers aus dem Kreis Neuwied nach der 0:6 (0:3)-Pleite seiner Mannschaft unmissverständlich fest.







