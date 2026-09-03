Einen klassischen Pokalfight lieferte Bezirksligist TuS Burgschwalbach der eine Klasse höher angesiedelten Spvgg EGC Wirges am Mittwochabend. Letztlich mühte sich der Favorit am Stellweg mit einem 2:1 nach Verlängerung in die 3. Runde.
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Es hat schon einige Rheinlandpokal-Abende im Burgschwalbacher Märchenwald gegeben, an den sich so mancher Favorit schwertat oder sogar in die Knie ging. Auch Rheinlandligist Spvgg EGC Wirges bekam die Pokalmentalität der gastgebenden TuS zu spüren und brauchte die Verlängerung, um in die 3.