Eine schöne Erfahrung war die Teilnahme für den SSV Buchholz, Kreispokal-2-Finalist und B-Klassen-Aufsteiger, am Fußball-Rheinlandpokal. Dass gegen den Rheinlandliga-Aufsteiger SV Eintracht Mendig das Aus in Runde eins kam, war keine große Überraschung für den SSV um seinen neuen Coach Michael Pandorf. Mit 0:4 (0:2) blieb das Ergebnis absolut im Rahmen, der SSV machte vor allem defensiv eine gute Partie mit einem guten Plan.

Pandorf musste selbst 90 Minuten ran, was nicht unbedingt der Plan war. „Meine beiden Sechser waren krank“, sagte der 37-Jährige, „normalerweise will ich nicht spielen.“ Unter anderem fehlte ihm Kapitän Marco Wolter. Dabei war dagegen Pandorfs spielender „Co“ Björn Otte, auf den er große Stücke hält: „Björn macht uns schon eine Stufe besser, er ist ein super Kicker.“ Letzteres hat Mendig natürlich zuhauf, wie Pandorf fand: „Ein sauguter Gegner, sie werden eine gute Rolle in der Rheinlandliga spielen.“

Gastgeber wechseln spät, Gäste schon früh

Dieser Gegner biss sich aber am tiefen 4-4-2-System der Buchholzer lange die Zähne aus. „Wir haben einen Bus geparkt, klar“, schmunzelte Pandorf und erklärte: „Wir wollten, dass sie entweder über Flanken gehen mussten, weil wir große Innenverteidiger haben oder sie zu Weitschüssen zwingen, das hat gut geklappt.“ Durch kam Mendig in Hälfte eins aber doch zweimal, beide Male traf Tim Montermann für die Truppe von Coach Damir Mrkalj, der in der Pause schon dreimal wechselte – unter anderem ging Montermann.

Pandorf wechselte erst gegen Ende, als es nach Toren von Brice Braquin Mitel und Matthias Wengenroth schon 0:4 stand. „Wir wollten dann allen das Erlebnis Rheinlandpokal ermöglichen, jeder hat seinen Einsatz bekommen“, erklärte der neue Mann beim SSV. Der war zufrieden mit dem Auftritt – und lobte auch den Gegner nochmals: „Sie mussten zwar oft durch 50 Beine im Sechzehner, aber es hat Spaß gemacht, ihnen zuzugucken.“

SSV Buchholz – SV Eintrach Mendig 0:4 (0:2)

Buchholz: Thielen (80. Sürig) – Pandorf, Röhrig, Dörr (90. Jafari), Vrdoljak, Maniera, D. Kiymazaslan, Otte (94. Poersch), Papberg, Schmude (82. Metzen), Daum.

Mendig: Rohr – Groß (46. Zimmer), Koch (85. Bosic), Zerwas (46. Kanoute), Wengenroth, Braquin Mitel, Slavov (68. Maas), Montermann (46. Hemgesberg), Medic, Heinemann, Eberhardt.

Schiedsrichter: Vincent Hardt (Altendiez).

Zuschauer: 80.

Tore: 0:1 und 0:2 Montermann (35., 42.), 0:3 Braquin Mitel (69.), 0:4 Wengenroth (77.).