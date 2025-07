Die erste Runde im Rheinlandpokal ist gelost: Insgesamt 52 Paarungen zog der Spielausschuss-Vorsitzende Jens Bachmann in den Räumen des Fußballverbands Rheinland (FVR) in Koblenz. Terminiert sind die Partien auf den 2./3. August.

„Wir haben zum ersten Mal die erste Runde im Rheinlandpokal live gezogen und damit für Transparenz gesorgt“, sagte Bachmann nach der Auslosung, die man live auf den Kanälen des FVR miterleben konnte. Früher wurde die erste Runde immer gesetzt – es kam zu vielen Derbys auch im Hunsrück/Mosel-Bereich. Nun wurde wieder in drei regionalen Töpfen (West, Ost, Mitte) gezogen, Derbys für die Vertreter aus dem Rhein-Hunsrücker oder Cochem-Zeller Bereich sind aber nicht dabei.

Emmelshausen-Karbach und Laubach haben ein Freilos bekommen

Zwölf Freilose wurden vergeben, unter anderem an Regionalligist Eintracht Trier sowie an allen Oberligisten wie den FC Emmelshausen-Karbach und auch an einige Rheinlandligisten wie den SV Laubach. Sie steigen erst in der zweiten Runde am 27. August ein.

Auf Heimspiele gegen Rheinlandligisten dürfen sich die A-Klässer SG Dickenschied/Gemünden (Sieger Kreispokal 1) und SV Blankenrath (als Vizemeister der A Staffel 6 qualifiziert) sowie B-Klässler SSV Buchholz (Finalist Kreispokal 2) freuen: Dickenschied trifft auf die SG99 Andernach, Blankenrath auf den FC Bitburg und Buchholz auf den SV Mendig. Die neue Spielgemeinschaft Ober Kostenz/Unzenberg (A Staffel 6, qualifiziert als Halbfinalist Kreispokal 1) bestreitet ihr Pflichtspieldebüt im Pokal gegen Ost-Bezirksligist Sportfreunde Höhr-Grenzhausen. Die SG Biebertal/Unterkülztal II, als Kreispokal-2-Sieger einer der wenigen C-Klässler im Wettbewerb, empfängt Mitte-Bezirksligist SV Weitersburg. Auswärts ran müssen Rheinlandligist TuS Kirchberg (beim Rhein/Ahr-C-Ligisten SG Kempenich), die SG Viertäler Oberwesel (beim Koblenzer C-Klässler SV Pfaffendorf) und die SG Mörschbach (beim Eifeler B-Klässler FSG Kirchwald). Weitere Erstrundenpartien: SV Ulmen II - SG Franzenheim, SV Wittlich - SG Ellscheid, TV Mülhofen - TuS Mayen.