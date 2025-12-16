Bruder von Bayern-Star Karl zum besten Spieler gewählt 

So ein hochklassiges Hallenturnier-Wochenende hat es im Hunsrück lange nicht mehr gegeben: Der JFV Rhein-Hunsrück hatte zu seinem Futsal-Masters prominente D-Jugendmannschaften eingeladen – und der prominenteste Name mit Eintracht Frankfurt gewann.
Hochklassiger Hallenfußball mit prominenten Vereinen und großen Talenten: Das Futsal-Masters des JFV Rhein-Hunsrück für D-Jugendmannschaften in Simmern hat gehalten, was es versprochen hat. Die Konkurrenz im älteren D-Jugend-Jahrgang (U13) gewann Eintracht Frankfurt, einen Tag später im U12-Wettbewerb (jüngerer Jahrgang) setzte sich der SV Sandhausen durch.