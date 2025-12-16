JFV-Masters in Simmern Bruder von Bayern-Star Karl zum besten Spieler gewählt Michael Bongard 16.12.2025, 14:25 Uhr

i Der JFV Rhein-Hunsrück (rechts Mattes Kilbinger) kassierte bei seinem U13-Masters in der Vorrunde eine 0:6-Klatsche gegen den späteren Turniersieger Eintracht Frankfurt, verpasste nach dem 3:2-Sieg gegen Rheinsüd Köln und dem 6:1-Triumph gegen die SV Elversberg aber den Sprung in die Goldrunde der besten acht Teams, weil ausgerechnet Frankfurt gegen Köln keine Schützenhilfe leistete. Am Ende wurde der JFV 13. von 16 Teams beim hochklassigen Turnier in Simmern. B&P Schmitt

So ein hochklassiges Hallenturnier-Wochenende hat es im Hunsrück lange nicht mehr gegeben: Der JFV Rhein-Hunsrück hatte zu seinem Futsal-Masters prominente D-Jugendmannschaften eingeladen – und der prominenteste Name mit Eintracht Frankfurt gewann.

Hochklassiger Hallenfußball mit prominenten Vereinen und großen Talenten: Das Futsal-Masters des JFV Rhein-Hunsrück für D-Jugendmannschaften in Simmern hat gehalten, was es versprochen hat. Die Konkurrenz im älteren D-Jugend-Jahrgang (U13) gewann Eintracht Frankfurt, einen Tag später im U12-Wettbewerb (jüngerer Jahrgang) setzte sich der SV Sandhausen durch.







