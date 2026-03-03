Futsal-Regionalmeisterschaft Bronze für B-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück Michael Bongard 03.03.2026, 14:40 Uhr

i Platz drei bei den Futsal-Regionalmeisterschaften Südwest in Monsheim: Die B-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück waren zufrieden mit ihrem Abschneiden. Christian Kiefer

Die B-Junioren des JFV Rhein-Hunsrück haben bei der Futsal-Regionalmeisterschaft Südwest den dritten Platz belegt. Im Halbfinale scheiterte der JFV denkbar knapp am späteren Sieger SC Idar-Oberstein.

Futsal-Rheinlandmeister JFV Rhein-Hunsrück hat bei der Regionalmeisterschaft Südwest der B-Junioren im rheinhessischen Monsheim den dritten Platz von sechs Teilnehmern belegt.Das Team von Michael Schwegel, Bojan Gvozdarevic und Timo Mohr überstand die Gruppenphase nach einem 2:3 gegen die SV Elversberg (Tore Leon Scherer und Anton Stemann) und einem 3:0 gegen Phönix Otterbach (Tore Hannes Mohr, Felix Boch und Eduard Sufana) als Gruppenzweiter.







