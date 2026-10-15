Im Duell zweier in der Liga vorne stehender Teams hat sich Pokalsieger SG Reitzenhain/Bogel/Bornich die Chance auf den Titel-Hattrick bewahrt. In Kamp-Bornhofen musste der A3-Spitzenreiter aber am Mittwochabend bis an seine Leistungsgrenze gehen.
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Die Halbfinalisten im Fußball-Kreispokal der Ligen A und B stehen fest. Im Rennen geblieben sind neben Titelverteidiger SG Reitzenhain/Bogel/Bornich auch dessen letzter Finalgegner SV Diez-Freiendiez sowie ihre Ligakonkurrenten SG Rheinhöhen und SG Gückingen.