Elfer verwandelt und gehalten
Bogels Keeper Thomas Dreger avanciert zum Helden 
Kevin Fischer (am Ball) setzt sich hier energisch gegen Nieverns Maik Schalburg durch. Vorjahres-Finalist SV Diez-Freiendiez zog
Kevin Fischer (am Ball) setzt sich hier energisch gegen Nieverns Maik Schalburg durch. Vorjahres-Finalist SV Diez-Freiendiez zog mit 4:3 abermals in die Vorschlussrunde ein.
Andreas Hergenhahn

Im Duell zweier in der Liga vorne stehender Teams hat sich Pokalsieger SG Reitzenhain/Bogel/Bornich die Chance auf den Titel-Hattrick bewahrt. In Kamp-Bornhofen musste der A3-Spitzenreiter aber am Mittwochabend bis an seine Leistungsgrenze gehen.    

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Die Halbfinalisten im Fußball-Kreispokal der Ligen A und B stehen fest. Im Rennen geblieben sind neben Titelverteidiger SG Reitzenhain/Bogel/Bornich auch dessen letzter Finalgegner SV Diez-Freiendiez sowie ihre Ligakonkurrenten SG Rheinhöhen und SG Gückingen.
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