Elfer verwandelt und gehalten Bogels Keeper Thomas Dreger avanciert zum Helden Stefan Nink 15.10.2026, 08:47 Uhr

i Kevin Fischer (am Ball) setzt sich hier energisch gegen Nieverns Maik Schalburg durch. Vorjahres-Finalist SV Diez-Freiendiez zog mit 4:3 abermals in die Vorschlussrunde ein. Andreas Hergenhahn

Im Duell zweier in der Liga vorne stehender Teams hat sich Pokalsieger SG Reitzenhain/Bogel/Bornich die Chance auf den Titel-Hattrick bewahrt. In Kamp-Bornhofen musste der A3-Spitzenreiter aber am Mittwochabend bis an seine Leistungsgrenze gehen.

Die Halbfinalisten im Fußball-Kreispokal der Ligen A und B stehen fest. Im Rennen geblieben sind neben Titelverteidiger SG Reitzenhain/Bogel/Bornich auch dessen letzter Finalgegner SV Diez-Freiendiez sowie ihre Ligakonkurrenten SG Rheinhöhen und SG Gückingen.







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