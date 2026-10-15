Denkwürdiger Pokal-Abend in Blankenrath: Der SVB gewann vor 420 begeisterten Zuschauern mit 7:6 nach Elfmeterschießen gegen den A-Klasse-Rivalen SV Strimmig und zog ins Viertelfinale ein. Das Derby hatte alles, was man sehen will.
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Super Spiel, super Kulisse: Der SV Blankenrath (Tabellenvierter A Staffel 6) hat das Derby im Fußball-Kreispokal Mosel gegen den Liga- und Lokalrivalen SV Strimmig (Spitzenreiter A Staffel 6) mit 7:6 nach Elfmeterschießen gewonnen und ist damit ins Viertelfinale eingezogen.