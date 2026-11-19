Der SV Blankenrath will ins Halbfinale des Kreispokals Mosel. Der A-Klässler ist favorisiert bei der SG Mittelmoseltal, aber der B-Ligist machte mit guten Ergebnissen jüngst von sich reden.
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Für den SV Blankenrath ist noch keine Winterpause: Der Tabellendritte der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 gastiert am Sonntag um 14.30 Uhr in Mülheim an der Mosel im Viertelfinale des Kreispokals Mosel bei der SG Mittelmoseltal. Die Gastgeber stecken mittendrin im Abstiegskampf der B Staffel 14.