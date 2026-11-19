Kreispokal Mosel Blankenrather haben „Bock“ und wollen ins Halbfinale Michael Bongard 19.11.2026, 11:22 Uhr

i Durch das 7:6 nach Elfmeterschießen gegen den A-Klasse-Lokalrivalen SV Strimmig (in Weiß mit Robin Gründer) erreichte der SV Blankenrath (rote Trikots, von links mit Sebastian Vogt und Florian Pörsch) das Viertelfinale im Kreispokal Mosel und gastiert dort am Sonntag um 14.30 Uhr bei B-Klässler SG Mittelmoseltal in Mülheim. Christian Kiefer

Der SV Blankenrath will ins Halbfinale des Kreispokals Mosel. Der A-Klässler ist favorisiert bei der SG Mittelmoseltal, aber der B-Ligist machte mit guten Ergebnissen jüngst von sich reden.

Für den SV Blankenrath ist noch keine Winterpause: Der Tabellendritte der Fußball-Kreisliga A Staffel 6 gastiert am Sonntag um 14.30 Uhr in Mülheim an der Mosel im Viertelfinale des Kreispokals Mosel bei der SG Mittelmoseltal. Die Gastgeber stecken mittendrin im Abstiegskampf der B Staffel 14.







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