Kreispokal Mosel Blankenrath muss bei Baldenau ein dickes Brett bohren Michael Bongard 03.08.2026, 06:00 Uhr

i Der SV Strimmig löste die Pflichtaufgabe im Kreispokal Mosel souverän, der A-Klässler gewann 9:0 bei C-Klässler Bausendorf. Nico Wolfs (rechts) traf dreimal. Mark Dieler

Das A-Klasse-Trio SV Blankenrath, SG Zell und SV Strimmig sowie B-Ligist FC Peterswald haben ihre Auswärtshürden bei C-Klässlern in der 1. Runde des Mosel-Kreispokals übersprungen.

Keine Überraschungen aus COC-Sicht in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals Mosel: Das A-Klasse-Trio SV Blankenrath, SG Zell und SV Strimmig zog genau wie B-Ligist FC Peterswald in die zweite Runde ein. Am Montag (19.45 Uhr) gastiert B-Klässler SV Blankenrath II bei C-Ligist SG Mont Royal II in Enkirch.







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