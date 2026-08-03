Kreispokal Mosel
Blankenrath muss bei Baldenau ein dickes Brett bohren
Der SV Strimmig löste die Pflichtaufgabe im Kreispokal Mosel souverän, der A-Klässler gewann 9:0 bei C-Klässler Bausendorf. Nico
Der SV Strimmig löste die Pflichtaufgabe im Kreispokal Mosel souverän, der A-Klässler gewann 9:0 bei C-Klässler Bausendorf. Nico Wolfs (rechts) traf dreimal.
Mark Dieler

Das A-Klasse-Trio SV Blankenrath, SG Zell und SV Strimmig sowie B-Ligist FC Peterswald haben ihre Auswärtshürden bei C-Klässlern in der 1. Runde des Mosel-Kreispokals übersprungen.

Lesezeit 2 Minuten
Keine Überraschungen aus COC-Sicht in der ersten Runde des Fußball-Kreispokals Mosel: Das A-Klasse-Trio SV Blankenrath, SG Zell und SV Strimmig zog genau wie B-Ligist FC Peterswald in die zweite Runde ein. Am Montag (19.45 Uhr) gastiert B-Klässler SV Blankenrath II bei C-Ligist SG Mont Royal II in Enkirch.
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