Kreispokal Mosel
Blankenrath II gewinnt 4:0 bei Mont Royal II
Symbolbild
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Robert Michael/picture alliance/dpa

Klare Sache im Enkircher Waldstadion: Gast und B-Klässler SV Blankenrath II setzte sich in Runde eins des Mosel-Kreispokals bei C-Klässler SG Mont Royal II problemlos durch.

Lesezeit 1 Minute
Nach dem Ligakonkurrenten FC Peterswald, dem SV Strimmig, der SG Zell (beide A Staffel 6) und der eigenen A-Klasse-Elite hat der SV Blankenrath II (B Staffel 9) die erste Runde im Fußball-Kreispokal Mosel überstanden. Das Team von Alex Meurer gewann ohne Probleme beim C-Klässler SG Mont Royal II auf dem Enkircher Rasenplatz mit 4:0 (3:0).
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