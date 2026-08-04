Kreispokal Mosel Blankenrath II gewinnt 4:0 bei Mont Royal II 04.08.2026, 10:02 Uhr

i Symbolbild Robert Michael/picture alliance/dpa

Klare Sache im Enkircher Waldstadion: Gast und B-Klässler SV Blankenrath II setzte sich in Runde eins des Mosel-Kreispokals bei C-Klässler SG Mont Royal II problemlos durch.

Nach dem Ligakonkurrenten FC Peterswald, dem SV Strimmig, der SG Zell (beide A Staffel 6) und der eigenen A-Klasse-Elite hat der SV Blankenrath II (B Staffel 9) die erste Runde im Fußball-Kreispokal Mosel überstanden. Das Team von Alex Meurer gewann ohne Probleme beim C-Klässler SG Mont Royal II auf dem Enkircher Rasenplatz mit 4:0 (3:0).







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