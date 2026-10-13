Im Kreispokal Mosel steht im Achtelfinale am Mittwoch (19.30 Uhr) das brisante Derby zwischen dem SV Blankenrath und dem SV Strimmig an. Beide sind in der Liga in der A Staffel 6 super drauf, das Pokalspiel dürfte wie immer ein heißer Tanz werden.
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Das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal Mosel steht an. Wie immer hat Spielleiter Vinzenz Klein die Begegnungen nach regionalen Aspekten gesetzt – und da war es keine große Überraschung, dass es am Mittwoch (19.30 Uhr) zum Derby-Knaller zwischen den Lokalrivalen Blankenrath und Strimmig kommt.