Kreispokal Mosel Blankenrath gegen Strimmig ist immer etwas Besonderes Michael Bongard 13.10.2026, 15:25 Uhr

i Wenn Blankenrath (rotes Trikot, mit Niklas Weit) gegen Strimmig (von links mit Lennard Massmann und Robin Gründer) spielt, gibt es immer Diskussionen – so auch vor sieben Wochen, als Strimmig in der A Staffel 6 mit 4:2 in Blankenrath gewann. Am Mittwoch (19.30 Uhr) kommt es an gleicher Stätte zur Neuauflage im Achtelfinale des Kreispokals Mosel. Dann eventuell ohne die angeschlagenen Massmann und Gründer. Christian Kiefer

Im Kreispokal Mosel steht im Achtelfinale am Mittwoch (19.30 Uhr) das brisante Derby zwischen dem SV Blankenrath und dem SV Strimmig an. Beide sind in der Liga in der A Staffel 6 super drauf, das Pokalspiel dürfte wie immer ein heißer Tanz werden.

Das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal Mosel steht an. Wie immer hat Spielleiter Vinzenz Klein die Begegnungen nach regionalen Aspekten gesetzt – und da war es keine große Überraschung, dass es am Mittwoch (19.30 Uhr) zum Derby-Knaller zwischen den Lokalrivalen Blankenrath und Strimmig kommt.







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